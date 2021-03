Amazon Oster-Angebote-Woche 2021: Das können Gamer vom Shopping-Event erhoffen

Die Oster-Angebote-Woche 2021 von Amazon geht vom 22.03.21-31.03.21! (Quelle: Getty Images)

Nächsten Montag den 22. März 2021 beginnt wieder die Oster-Angebote-Woche bei Amazon. Wie jedes Jahr haut Amazon starke Rabatte auf zahlreiche Produkte raus. Dieses Jahr könnten auch einige coole Ostergeschenke für Gamer dabei sein. Wir haben einige Vorüberlegungen für euch angestellt.

Amazon Oster-Angebote-Woche 2021: 10 Tage lang Blitz- und Tagesangebote mit starken Rabatten

Wie jedes Jahr gilt, macht euch einen Eintrag im Kalender und stellt euch einen Wecker, sofern ihr ein Schnäppchen bei Amazon ergattern wollt. Die Oster-Angebote-Woche geht vom 22. bis 31. März.

Zu erwarten sind täglich wechselnden Angebote zu Top-Produkten aus unterschiedlichen Kategorien, die "Angebote des Tages".

Alle Angebote sind ab Mitternacht 24 Stunden lang gültig und natürlich nur so lange der Vorrat reicht.

Oster-Wochen-Angebote von Amazon - hier gehts zu den Schnäppchen

Zusätzlich gibt es wieder täglich wechselnde Blitzangebote, welche ab 6 Uhr morgens zum Verkauf bereit stehen, die Blitzangebote sind nach Release 12 Stunden lang verfügbar und sind häufig vor Abschluss der Frist ausverkauft, ihr müsst euch also beeilen falls euch ein Schnäppchen gefällt.

Prime-Mitglieder haben bei diesem Schnäppchen-Kampf die Nase vorne, sie haben 30 Minuten früher Zugang zu den Blitzangeboten.

Also wer bisher noch noch keine Prime-Mitgliedschaft abgeschlossen hat, das Testangebot von Amazon gilt nach wie vor, ihr könnt die Prime-Mitgliedschaft 30 Tage kostenlos testen. Nach der Testphase kostet die Prime-Mitgliedschaft 69 Euro im Jahr oder 7,99 Euro im Monatsabo, letzteres ist aber 27 Euro teurer im Jahr als das Jahresabo.

Amazon-Prime kostenlos testen

Unsere Prognose zur Oster-Rabattaktion von Amazon

Wir erwarten auch für diese Jahr eine höhere Schnäppchendichte in der Oster-Angebote-Woche von Amazon, mit höheren Rabatten als gewöhnlich, vor allem unter den Blitzangeboten. Also falls ihr beispielsweise unbedingt sofort einen neuen PC für die Arbeit oder die Schule braucht, dann wartet einfach die höheren Rabatte ab, vielleicht ist etwas dabei.

Im letzten Jahr waren unter den Top-Angeboten zahlreiche Samsung Galaxy Smartphones oder Huawai-Smartphones und hauseigne Produkte von Amazon-Produkte, wie zum Beispiel Amazon Echo oder Amazon-Fire-Sticks und Amazon Fire-Tablets oder auch den Kindle E-Book-Reader, Jamie Oliver Pfannen und vieles mehr.

Für Gamer waren letztes Jahr wieder einige coole Gaming-Zubehör Produkte von Logitech dabei oder auch Gaming-Laptops der Firma Lenovo. Wer weiß welchen PC-Hersteller oder welche gute Laptop-Marke in diesem Jahr zu den Angeboten zählt. Besonders häufig sind auch Angebote im Bereich Smart-TVs, beispielsweise 4K-8K TVs, der Hersteller Samsung, LG oder Panasonic. Nur mit diesen neuen Fernsehern könnt ihr die grafische Leistungsfähigkeit der neuen PS5-Konsole oder Xbox SX voll auskosten. Also haltet Ausschau nach den neuen Für solche Geräte fangen die Preise oft erst ab 1500 Euro an, da fällt eine 50 % Preisreduktion ordentlich ins Gewicht.