Epic Games Store verschenkt das nächste PC-Spiel

Zurzeit könnt ihr das SciFi-Mystery-Spiel The Fall im Epic Games Store kostenlos abstauben.

Nun ist es endlich soweit! Epic Games hat das nächste Gratis-Spiel bekanntgegeben, das ihr in seinem Store kostenlos abstauben könnt. Vor allem Story- und Scifi-Fans sollten ein Auge darauf werfen.

Epic Games Store verschenkt eine Kampfanzug-Odyssee

PC-Spieler können viele Vorteile im Epic Games Store genießen. Dazu gehören neben exklusiven Spielen und speziellen Sales vor allem die kostenlosen Spiele, die der Epic Games Store jede Woche verschenkt. Nun ist die nächste Lieferung eingetroffen. Ab jetzt bis zum 25. März könnt ihr ein preisgekröntes SciFi-Meisterwerk direkt über den Epic Games Store kostenlos abstauben:

Danach geht es direkt mit einem Hack'n'Slay weiter, in dem ihr einen Schwertroboter spielt, der eine Pinball-artige Kampfkunst gegen seine Feinde einsetzt. Dieses Spiel könnt ihr vom 25. März bis zum 1. April herunterladen:

In den nächsten zwei Wochen kommen Scifi-Fans im Epic Games Store voll auf ihre Kosten. Es bleibt abzuwarten, welche Spiele als nächstes in der Gratis-Auswahl landen werden.

The Fall, Creature in the Well - in der nächsten Zeit könnt ihr zwei sehr interessante Spiele im Epic Games Store kostenlos abstauben. Was Gratis-Spiele angeht, kann es sich immer lohnen, einen Blick in den Epic Games Store zu werfen.