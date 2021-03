GameStop verkauft euch PS5-Konsolen im Laden

Ihr könnt die PS5 jetzt mit Terminvergabe vor Ort in den GameStop-Stores kaufen. Bildquelle: SOPA Images / Kontributor.

Der Kampf gegen Bots und Scalper beim Kauf von PS5-Konsolen hält weiterhin an. GameStop möchte mit einem neuen Verkaufskonzept nun sichergehen, dass die begehrten Konsolen auch tatsächlich bei den Spielern ankommen.

Ihr könnt die PS5 vor Ort bei GameStop kaufen

Wie uns GameStopZing per Pressemittelung mitteilte, ist es ab sofort möglich, die begehrte PlayStation 5 bei GameStop vor Ort in den Stores zu kaufen.

Kommende Lieferungen der PS5-Konsolen mit Laufwerk und in der digitalen Edition werden ausschließlich mit Terminvergabe angeboten. Vor Ort herrschen natürlich die vorgegeben Hygienemaßnahmen.

Aktuell sind alle verfügbaren Konsolen auch in den Stores vergriffen, bei neu eintreffenden Kontingenten ist die Option auf den Kauf im Laden allerdings eine vielversprechende Alternative zum Online-Kauf.

Welche Geschäfte geöffnet sind und eine "Call & Meet"-Option anbieten, seht ihr in dieser Übersicht von GameStop. Dort findet ihr auch die entsprechenden Telefonnummern zur Terminvergabe.

Aufgrund der anhaltenden Corona-Situation raten GameStop und wir von spontanen Besuchen zur Verfügbarkeit der PS5 in den Shops ab. GameStop bittet außerdem auch auf telefonische Rückfragen in den Stores und der allgemeinen Service-Hotline in Zusammenhang mit der Verfügbarkeit der PS5 zu verzichten.

Warum bietet GameStop PS5-Konsolen im Laden an?

Die Entscheidung entspricht laut GameStop den ausdrücklichen Wünschen der langjährigen Kunden. Die aktuelle Lage im Online-Kauf der PS5 gestaltet sich nach wie vor schwer. Besonders die nervigen Bots von Scalpern machen Käufern der Konsole oft einen Strich durch die Rechnung. So ist die neue Maßnahme auch aus diesem Umstand erwachsen, wie Robert Pimpl, Director Marketing & eCommerce bestätigt:

“Obwohl unsere IT alle möglichen Vorkehrungen getroffen hat, ist das Angebot der begehrten Konsolen in unseren Stores das wirksamste Mittel, um Käufe durch Bots und Scalper zu verhindern und mehr echte Playstation-Fans mit der PS5 zu versorgen.“

Solltet ihr euch dennoch in den Online-Kauf stürzen wollen, empfehlen wir euch unsere Übersicht zum Bestellen der PS5.

GameStop bietet euch PS5-Konsolen ab sofort auch vor Ort an. Was sagt ihr zu den Maßnahmen von GameStop, um lästigen Scalpern Einhalt zu gebieten? Habt ihr eventuell schon selbst eine PS5 in eurem lokalen Store ergattern können?