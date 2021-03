Die Releases der Kalenderwoche 12.

Hektisches Kochen, Jagd auf riesige Monster, Tetris und Jump'n'Runs: Die letzte vollständige März-Woche zeigt sich von einer überaus starken Seite.

Overcooked! All You Can Eat | 23. März

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Kochen ist eure Leidenschaft, welche ihr am liebsten mit mehreren Leuten auslebt? Dann könnte Overcooked! All Yu Can Eat genau das Richtige für euch sein, selbst wenn ihr eigentlich gar nicht wirklich kochen könnt. In dem Koop-Spiel geht es darum, dass ihr in verschiedenen Leveln in möglichst kurzer Zeit die gewünschten Gerichte zusammenstellt.

Präzision und Effizienz sind besonders wichtig: Zutaten müssen gesucht, verarbeitet und gekocht sowie Teller gewaschen werden. Dabei nimmt die Schwierigkeit mit jedem weiteren Level zu, was mitunter zu heftigem Chaos und viel Geschrei in der Küche führt.

In Overcooked! All You Can Eat sind die beiden bisherigen Serienteile inklusive aller DLCs enthalten. Hinzu kommen grafische Verbesserungen, ein Crossplay-Multiplayer, exklusive Inhalte und viele weitere Verbesserungen. Im Grunde handelt es sich um eine Art Director's Cut der Overcooked-Reihe, dessen Release für die Next-Gen-Konsolen bereits einige Wochen her ist.

Puyo Puyo Tetris 2 | 23. März

PC

In Puyo Puyo Tetris 2 treffen ein weiteres Mal die beiden namensgebenden Puzzle-Spiele Puyo Puyo und Tetris aufeinander. Dabei setzt Sega vor allem auf zahlreiche verschiedene Spielmodi, die sowohl im Multiplayer- als auch im Singleplayer-Modus eine wichtige Rolle spielen.

Im Abenteuer-Modus erlebt ihr hingegen eine abgefahrene Geschichte voller absurder Zwischensequenzen und Charaktere. Im Mittelpunkt steht der sogenannte Talentkampf, der mit rollenspielähnlichen Mechaniken auf euch wartet.

Für die alten und neuen Konsolen ist der Release von Puyo Puyo Tetris 2 bereits einige Monate her. Nun folgt noch eine PC-Umsetzung, die bereits alle verfügbaren Updates beinhaltet. Dazu zählen unter anderem neue Charaktere wie Sonic the Hedgehog, Lidelle, Ms. Accord und mehr. In Zukunft sollen noch weitere Inhalts-Updates folgen.

Tales from the Borderlands | 24. März

Switch

Was ist in der Zeit zwischen Borderlands 2 und seinem direkten Nachfolger passiert? Das Telltale-Adventure Tales from the Borderlands erzählt davon eine Teilgeschichte, denn Rhys - der in Borderlands 3 als Boss des Atlas-Unternehmens auftritt - spielt hier die Hauptrolle. Nach einem schiefgegangenen Deal mit der zwielichtigen Fiona müssen beide nun zusammenarbeiten und treffen auf ihren Weg zahllose Entscheidungen, die mal mehr, mal weniger große Konsequenzen nach sich ziehen.

Eigentlich ist der Release von Tales from the Borderlands längst ein alter Hut. Erstmals ist das Adventure 2014 erschienen, aber wurde nach der Pleite von Telltale Games aus sämtlichen Shops entfernt. Nun ist es dank Publisher 2K wieder zurück und erhält auch eine Umsetzung für die Nintendo Switch. Dabei handelt es sich um das Komplettpaket bestehend aus insgesamt fünf Episoden.

It Takes Two | 26. März

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X/S

Nach A Way Out setzt Entwickler Hazelight erneut auf die Stärken von unabdingbaren Koop-Mechaniken. In It Takes Two wird das Ehepaar Cody und May inmitten ihres Ehestreits in die Puppen ihrer Tochter Rosie verwandelt und landet in einer fantasievollen Welt. Diese, so wird ihnen vom Buch der Liebe, gennant Dr. Hakim, verraten, ist nur aufgrund ihrer kaputten Ehe entstanden.

Um wieder normal zu werden, müssen Cody und May zusammenarbeiten und sich durch eine Vielzahl von unterschiedlichen Leveln springen und rätseln - und das immer zu zweit.

Der Release von It Takes Two ist komplett auf Koop ausgelegt. Aus diesem Grund können Käufer ähnlich wie schon bei A Way Out ihre Freunde über eine kostenlose Gästeversion einladen und mit ihnen das Abenteuer erleben. Lediglich eine Umsetzung für die Nintendo Switch ist bislang nicht angekündigt.

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town | 26. März

Switch

Kaum ist ein weiteres Harvest Moon erschienen, schickt auch Marvelous einen neuen Serienteil von Story of Seasons auf die Bahn. In Story of Seasons: Pioneers of Olive Town erlebt ihr die klassische Geschichte der Landwirtschaftsspiele: Ihr erbt den Hof eures Großvaters und müsst ihn wieder auf Vordermann bringen, während ihr in Olivingen neue Kontakte und Beziehungen knüpft.

Für den neuen Serienteil versprechen die Entwickler erweiterte Anpassungsmöglichkeiten der eigenen Farm, das Zähmen von neuen Tieren und unzählige neue Events im anliegenden Dorf.

Erstmals erscheint ein Hauptteil der "Story of Seasons"-Reihe zuerst für die Nintendo Switch. Zusätzlich gibt es zum Release direkt einen Erweiterungspass, welcher fünf DLCs beinhaltet, die im Laufe der Zeit veröffentlicht werden. Eine Umsetzung für den PC und andere Konsolen folgt voraussichtlich in naher Zukunft.

Balan Wonderworld | 26. März

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X/S / Switch

Balan Wonderworld ist das neue Spiel der Sonic-Schöpfer Yuji Naka und Naoto Oshima. Als Spieler betretet ihr ein wundersames Land und begleitet die Helden Leo und Emma in einem klassischen 3D-Jump'n'Run. Dabei erkundet ihr unterschiedliche Umgebungen und sammelt über 80 verschiedene Kostüme, die neben einem frischen Look auch spezielle Fähigkeiten verleihen. So können Leo und Emma dann etwa durch die Luft schweben, die Zeit anhalten oder bestimmte Gegenstände manipulieren.

Wer vor dem Release von Balan Wonderworld einen Blick riskieren mag, kann seit kurzem eine Demoversion auf allen verfügbaren Plattformen kostenlos herunterladen. Enthalten sind drei der insgesamt zwölf Welten, die unter anderem auch im lokalen Koop-Modus gespielt werden können.

Monster Hunter Rise | 26. März

Switch

Mit Monster Hunter Rise erhält nun endlich auch die Nintendo Switch ihr ganz eigenes, großes "Monster Hunter"-Abenteuer.

Der Ableger spielt in einer Berglandschaft, in denen altbekannte und neue Feinde auf ihren Jäger warten. Dank der vor Ort existierenden Kabelkäfer können Spieler neue Greifaktionen ausführen, die sogar in der Luft möglich sind. Das soll vor allem erfahrenen Spielern neue Angriffs- und Fortbewegungsmöglichkeiten bieten.

Wie spielt sich Monster Hunter Rise auf der Nintendo Switch? Wir haben die Antwort:

Ganz exklusiv für die Nintendo Switch ist Monster Hunter Rise aber nicht. Ein Release für den PC ist angekündigt, erfolgt aber erst im März 2022. Bis dahin können lediglich Käufer der Nintendo-Konsole auf frische Monsterhatz gehen.

War das Spielejahr 2021 bislang verhältnismäßig ruhig, zeigt die kommende Woche, dass es auch anders geht. Von genügsamer Landwirtschaft über sprunghafte Abenteuer bis hin zur Monsterjagd ist Abwechslung garantiert!