Fallout 3: Ein Baby im Spiel essen dauert nur 19 Minuten – wenn ihr euch beeilt

Dinge, die in der ominösen Welt des Gamings passiert sind: Nichts, nichts und ein Fallout-3-Spieler, der ein Baby gegessen hat. Im Spiel. Verurteilt nicht uns, sondern YouTuber Tomatoanus. Der eigentlich ziemlich lustig ist.

Warum ein Baby in Fallout 3 gegessen wird, fragen wir uns nicht

Sondern viel eher: Wie und wie lange hat es gedauert? Insgesamt hat Tomatoanus 18 Minuten und 51 Sekunden gebraucht, um im Speedrun ein Baby in Fallout 3 zu essen. Tatsächlich gibt überhaupt nur ein Baby in Fallout 3 – und warum sonst nicht mehr Kinder oder Kleinkinder in Spielen vorkommen, wissen wir jetzt auch. Wieder was gelernt!

Falls ihr euch gefragt habt: Das eine Baby in Fallout 3 zu essen, ist eigentlich gar nicht möglich. Erst über eine Mod könnt ihr die Zähne mit dem Kannibalen-Perk wetzen und Big Bad Wolf spielen. Das besagte Baby gibt's auch nur im Spiel, wenn ihr den DLC The Pitt installiert habt: Es handelt sich um Marie, ein Wunderkind, das immun gegen radioaktive Strahlung ist.

Solltet ihr euch dafür entscheiden, eurer kannibalischen Veranlagung freien Lauf zu lassen, seid ihr im Anschluss auch gegen radioaktive Strahlung immun. Doch die Frage ist, wie sie euch die Mod auch im Spiel stellen wird: Ist es das wert gewesen?

Aller Scherz beiseite: Tomatoanus Video ist vielleicht das Lustigste, was ihr heute sehen werdet

Speedrunner Tomatoanus wenigstens hat eine ziemlich entspannte Antwort darauf, ob denn ein solcher Speedrun es wert ist, überhaupt gemacht zu werden: Wenn's Spaß macht, warum nicht? Immerhin geht es bei Speedruns nicht immer nur darum, irgendwelche Weltrekorde zu brechen. Manchmal will man eben einfach nur mordsmäßigen Spaß haben.

Ein Baby essen klingt unmoralisch und ist es auch: Aber Tomatoanus ist bekannt für seine durchweg witzigen Speedruns, die er gern mit trockenem Humor und ein paar aufbauenden Worten würzt. Empfehlung!