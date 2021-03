Skyrim: NPC nervt die Götter – bis sie zurückschlagen

Die Skyrim-Götter sind wütend und machen das Leben eines NPCs zur Hölle. Bildquelle: Getty Images/ EzumeImages

Ein unbedachter Spruch hat schwere Folgen für einen NPC in The Elder Scrolls 5: Skyrim. Durch seine Gebete fordert er die Schicksalsgötter heraus, die sofort zurückschlagen und ihn bestrafen.

Skyrim: NPC hätte häufiger beten sollen

Die NPCs in The Elder Scrolls 5: Skyrim sollten sich gut mit den Göttern stellen. Schließlich tobt in Himmelsrand ein Bürgerkrieg. Gleichzeitig brennen Drachen ganze Städte nieder. Der Reddit-User casiba842 zeigt jetzt, wie ein Bürger für seinen Mangel an Glauben bestraft wird.

Das kleine Dorf Drachehbrügge ist bisher von Katastrophen verschont geblieben. Der NPC Azzada Lylvieve macht sich dennoch Sorgen. Als das Drachenblut wie aus dem Nichts herangesprintet kommt, und ihn ohne ein Wort der Begrüßung über seine Familie ausfragt, teilt er ihm seine Sorgen mit. So bete er jede Nacht, dass kein Drache auftaucht oder zwei Armeen beschließen, um die große Brücke zu kämpfen.

Den Göttern scheint das jedoch nicht auszureichen. Immerhin erfüllen sie ihm zumindest einen Teil seines Gebets. Es ist nicht die Armee der Kaiserlichen, die mit perfektem Timing auf einem Dach hinter ihm landet.

Der Spieler schaut sich noch fragend um, als plötzlich Kampfmusik ertönt. Der NPC hat noch nicht einmal fertig gesprochen, als der Drache bereits zu einem tödlichen Flammenstoß ansetzt.

Reddit-User Casiba842 merkt in seinem Post treffend an, dass Azzada Lylvieve besser auch tagsüber gebetet hätte. In den Kommentaren feiern andere Reddit-User den unfreiwillig komischen Moment. Besonders der plötzliche Cut mitten im Flammeninferno mache das Video perfekt.

Ein Skyrim-NPC legt sich mit den Schicksalsgöttern an. Diese scheinen jedoch genug von ihm zu haben. Habt ihr bereits einen ähnlichen Moment erlebt, in dem das Timing einfach perfekt war?