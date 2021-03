Bester Bogenschütze in Skyrim: So gut werdet ihr niemals

Skyrim-Bogenschütze zeigt sein Können mit beeindruckenden Tricks. Bildquelle: Getty Images/ AaronAmat

Ein Spieler beweist, dass er der beste Bogenschütze in The Elder Scrolls 5: Skyrim ist. In einem Video auf Reddit zeigt er seine besten Kunststücke, die selbst Legolas vor Neid erblassen lassen.

Skyrim: Bester Bogenschütze zeigt sein Können

Der Reddit-User walter-fring kennt sich gut mit Fernkampfwaffen aus. Sei es Bogen oder Armbrust, in The Elder Scrolls 5: Skyrim schießt er niemals daneben. In einem viralen Video mit über 17.000 Upvotes zeigt er jetzt seine besten Schüsse.

Durch die verrückte Physik des legendären Rollenspiels wird aus jedem Treffer ein Kunststück. So sorgt ein vergifteter Armbrustbolzen dafür, dass ein Mitglied der Graubärte den Berg auf eine unbeabsichtigte Weise verlässt. Zusätzlich nutzt er Drachenschreie und Magie, um die Trickschüsse noch beeindruckender aussehen zu lassen.

Skyrim-Bogenschütze kennt alle Tricks

Der Profi-Bogenschütze ist gleichzeitig ein Meister des Timings. In mehreren Fällen schießt er einen Pfeil in die Luft und schätzt perfekt ab, wann dieser sein Ziel am Boden trifft. Dadurch gelingt es ihm, Ziele auszuschalten, die noch nicht bemerkt haben, dass sie angegriffen wurden.

Auch die Schnellreise nutzt er zu seinem Vorteil. So schießt er eine Pfeilsalve auf einen weit entfernten Deadra-Schrein ab und teleportiert sich anschließend zu ihm. Die dort wartenden Dremora schaffen es nicht einmal ihre Waffen zu ziehen, bevor sie niedergestreckt werden.

Die Skyrim-Community liebt Videos von talentierten Bogenschützen. Während der User walter-fring seine Gegner absichtlich mit verrückten Stunts erledigt, hat ein anderer Spieler einfach zu viel Glück, um vorbeizuschießen.

Die Skyrim-Community feiert einen Bogenschützen, der seine Gegner mit verrückten Trickschüssen ausschaltet.