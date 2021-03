League of Legends - Logitech K/DA-Gaming-Zubehör: Die neue Kollektion ist da

Neues League of Legends Gaming-Zubheör mit den K-Pop-Stars von K/DA

Logitech und Leaque of Legends haben ihre Kräfte vereint und präsentieren eine neue Gaming-Zubehör-Kollektion im farbenfrohen K/DA-Design. Die Entwickler haben sich vom Look der virtuellen K-Pop Band K/DA inspirieren lassen. Die Band ist aus den "LoL"-Charakteren Ahri, Akali, Evelynn and Kai'Sa zusammengesetzt.

Logitech Gaming-Zubehör im LoL-K/DA-Design – neue Kopfhörer, Gaming-Maus und Mauspad

Update 22.03.21

Leider stehen nicht alle Produkte der neuen K/DA-Kollektion zum Kauf bereit, aber die K/DA-Gaming-Ohr-Kopfhörer und das K/DA-Gaming-Mauspad sind jetzt im Logitech-Shop wählbar und die Preise sind bekannt.

Orginal-Artikel (Aktualisiert 22.03.21)

Am 6.November 2020 veröffentlichte die virtuelle K-Pop Band K/Da das Album "All Out", welches zum Beispiel bei Amazon-Music erhältlich ist und bei vielen anderen Musikanbietern.

K/DA hat sich mittlerweile eine große Fangemeinde geschaffen und mit dem Erfolg kommt jetzt sogar eine eigene Gaming-Zubehörkollektion auf den Markt, inspiriert vom coolen Look der "LoL"-Girls und ausgestattet mit hochwertiger Technik aus dem Hause Logitech.

Auf den Markt kommen vier exklusive Gaming-Zubehör-Produkte von Logitech im K/DA-Design.

Technische Highlights des neuen K/DA Gaming-Zubehörs von Logitech

Die neue K/Da-Kollektion von Logitech.

Kabellose Lightspeed Gaming-Maus K/DA G305. Die Gaming-Mäuse des Typs G305 sind schnell, leicht und präzise, dank des Hero-Sensor mit maximal 12.000 DPI. Zudem verfügen sie über 6 programmierbare Tasten und eine hohe Batterie-Energieeffizienz, der Hersteller garantiert 250 Stunden ununterbrochenen Betrieb. Im Logitech-Shop kostet die K/DA Gaming-Maus 59,99 Euro und es stehen 5 Farben zur Auswahl. Bei Amazon kostet das Modell genauso viel.

Die K/DA G305 Gaming-Maus - jetzt im Logitech-Shop ansehen

Kabelloses Gaming Headset K/DA G773. Die neuen Logitech Headsets des Typs G733 verfügen über Sorround-Sound, Sprachfilter und nach vorn gerichteter Beleuchtung. Die Lightsync-Beleuchtung deckt das ganze Farbspektrum ab. Das G733 Headset ist im Logitech-Shop in fünf Farben erhältlich, zum Stückpreis von 149 Euro. Bei Amazon kostet das Headset genauso viel, nur das schwarze Model ist gerade 10 Euro billiger.

Das K/DA G733 Gaming-Headset - jetzt im Logitech-Shop ansehen