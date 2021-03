Sony macht den Laden dicht – zumindest für die PS3

Schlechte Nachrichten für PS3-Spieler. Es geht dem Online-Store an den Kragen. (Bildquelle: Unsplash/Nikita Kostrykin.)

Laut einem Bericht sollen die Tage des PlayStation-Stores für drei beliebte Konsolen bereits gezählt sein. Allen voran die PlayStation 3. Was genau das in Zukunft bedeutet, erfahrt ihr jetzt.

Downloads für PS3, PS Vita und PSP? Bald wohl Geschichte

Nachdem die PS5 im November 2020 die Produktkette von Sony erweitert hat, wird es wohl Zeit, sich von älteren Generationen zu verabschieden.

So zumindest laut einem Bericht von The Gamer. Demnach sollen die Online-Stores der PlayStation 3, PlayStation Vita und PlayStation Portable schon im Sommer diesen Jahres abgeschaltet werden. Ende März soll bereits die offzielle Ankündigung seitens Sony folgen.

The Gamer beruft sich dabei auf verlässliche Quellen, die mit der Situation der Abschaltung vertraut sind. Dem PS3- und PSP-Store soll es dabei schon am 02. Juli an den Kragen gehen, der PS-Vita-Store schaltet dann am 27. August seine Lichter aus.

Was bedeutet das für PS3-, PS Vita- und PSP-Spieler?

Ab den oben genannten Daten ist es Spielern dieser Plattformen nicht mehr möglich, digitale Spiele und auch digitale Inhalte wie DLCs und Objekte herunterzuladen.

Solltet ihr also noch ein bestimmtes Spiel in digitaler Version haben wollen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um es schnell herunterzuladen. Ab dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr Spiele nur noch in einer physischen Version und vermutlich auch teurer bekommen werdet.

Viele Spieler fragen sich auf Reddit, ob es nach der Abschaltung noch möglich sein wird, bereits gekaufte Games erneut herunterzuladen, falls sie einmal gelöscht wurden. Die Antwort darauf ist nicht ganz klar.

Es könnte gut möglich sein, dass Sony weiterhin den Support von bereits gekauften Spielen im PSN unterstützt. Konkurrent Nintendo hingegen hat in der Vergangenheit gezeigt, dass auch eine Variante möglich ist, in der bereits gekaufte Spiele nicht mehr heruntergeladen werden können. So geschehen bei Spielen der Nintendo Wii.

Die Spieler in unserer Community nutzen das Online-Angebot an Spielen der PS3 nach wie vor und sind enttäuscht darüber, dass dies in der Zukunft nicht mehr möglich sein soll. So zumindest die Reaktionen auf eine Umfrage in unserer Instagram-Story.

Sony soll die Online-Stores für PS3, PS Vita und PSP noch diesen Sommer abschalten. Damit würden digitale Spiele für diese Konsolen der Vergangenheit angehören.