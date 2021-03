Kostenloser Pokémon-Klon ist herrlich verrückt

Auf der Suche nach einer kostenlosen Pokémon-Parodie? Dann solltet ihr mal einen Blick auf Fontemon werfen! (Bild: Screenshot / The Pokémon Company)

Pokémon-Klone gibt es inzwischen wie Sand am Meer. Die meisten von ihnen kopieren jedoch nur das Erfolgsrezept der Vorlage und lassen sich wenig Neues einfallen. Eine neue kostenlose Parodie hingegen baut auf einer richtig verrückten Idee auf!

Kostenloser Pokémon-Klon reagiert auf Texteingaben

Wer inzwischen alle Pokémon-Spiele bis zum Erbrechen gespielt hat, der findet im Netz bereits einige spannende Alternativen, die das Spielprinzip des Originals sehr gut kopieren. Vor allem die Spiele Temtem, Monster Crown und Nexomon: Extinction machten in der Vergangenheit von sich Reden.

Ein Fan hat nun jedoch einen ganz besonderen „Pokémon-Klon“ erschaffen und bietet ihn kostenlos für alle online zum Spielen an. Die Rede ist von Fontemon, eine Art „Choose Your Own Adventure“-Version von Pokémon, die komplett aus Schriftzeichen besteht. Der „Text“ sieht dank einer modifizierten Schriftart jedoch aus wie Bilder, die wir sonst nur aus Pokémon kennen.

Während ihr im Eingabefeld unten euren Text eingebt, läuft oben das Spiel ab.

Für jede Texteingabe, die ihr im entsprechenden Eingabefeld eingebt, wird ein neues Bild generiert – wer schnell tippt, kommt entsprechend schneller im Spiel voran. Ob ihr dabei absoluten Kauderwelsch eingebt, um die Geschichte weiter voranzutreiben, ist dem Spiel herzlich egal. Lediglich bei den Entscheidungsmöglichkeiten müsst ihr eine der vorgegebenen Tasten wählen, um die Story weiterzuführen.

Pokémon-Klon auf Textbasis: Ein netter Zeitvertreib für alle Fans

Anstatt euch jedoch wie im Original frei durch eine offene Spielwelt zu bewegen, gibt es bei Fontemon festgelegte Pfade, die euch an einigen Knotenpunkten wichtige Entscheidungen treffen lassen. So müsst ihr bereits kurz nach dem Spieleinstieg mit den Tasten „a“, „b“ oder „c“ auswählen, welches Starter-Pokémon ihr gerne hättet. In Kämpfen könnt ihr hingegen auswählen, mit welcher Attacke euer Pokémon den Gegner angreifen soll. Eure Wahl hat Auswirkungen auf den Fortlauf der Geschichte. Wer sich im Verlauf des Spiels falsch entscheidet, wird mit einem Game Over konfrontiert.

Komplett neu anfangen müsst ihr deswegen aber nicht. Da das Spiel nur auf eure Texteingaben reagiert, könnt ihr das Game Over ganz einfach wieder rückgängig machen, indem ihr die letzten Eingaben aus dem Textfeld wieder löscht.

Pokémon Schild (Switch) auf Amazon anschauen

Das Ganze mag anfangs unfassbar kompliziert klingen, ist aber tatsächlich schnell begriffen, wenn man sich ein paar Minuten mit dem Spiel beschäftigt. Fontemon könnt ihr ganz einfach kostenlos direkt in eurem Browser spielen. Neben vielen witzigen Storys gibt es auch das eine oder andere Secret zu entdecken.

Das ultimative Pokémon-Quiz

Eine echte Alternative zum Original ist die kleine Fan-Mod natürlich nicht, eher eine witzige Parodie. Aber wer gerade auf der Suche nach einem lustigen Zeitvertreib ist, der sollte auf jeden Fall einen Blick aufs Spiel werfen.