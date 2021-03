Nintendo kündigt "zweites Pokémon Go" an

Nintendo kündigt ein neues AR-Spiel im Stil von Pokémon Go an. Bildquelle: Getty Images/ Nikolas_jkd

Fast fünf Jahre nach dem Release von Pokémon Go kündigt Nintendo eine niedliche Alternative an, die eure Spaziergänge unterhaltsamer gestalten soll. Der Videospielgigant bedient sich dafür einer seiner beliebtesten Marken.

Um welche Wesen geht es im "neuen Pokémon Go"?

Nintendo will den Erfolg von Pokémon Go wiederholen und kündigt ein neues "Augmented Reality"-Spiel an, das noch Ende 2021 erscheinen soll. Diesmal wird es jedoch nicht um die beliebten Taschenmonster gehen. Stattdessen sollen die niedlichen Pikmin dafür sorgen, dass ihr häufiger an die frische Luft kommt.

In einer Pressemitteilung kündigt der Videospielgigant an, erneut mit dem Entwicklerstudio Niantic zusammenzuarbeiten, das bereits an Pokémon Go arbeitet. Auch der Pikmin-Erfinder Shigeru Miyamoto freut sich auf das Projekt:

“Niantics AR-Technology macht es möglich, eine Welt zu erleben, in der Pikmin überall um uns herum leben. Basierend auf der Idee, dass Spazieren Spaß macht, ist es unsere Mission, Menschen eine neue Erfahrung zu bieten, die sich von traditionellen Spielen unterscheidet. Wir hoffen, dass die Pikmin und diese App Partner in eurem Leben werden.“

In den Pikmin-Spielen finden sich immer wieder Hinweise auf die Welt der Menschen. Häufig scheint Captain Olimar seine treuen Helfer durch einen Vorgarten zu führen. Das AR-Spiel soll außerdem nur das erste von vielen sein. So würden in der Zukunft weitere AR-Spiele mit beliebten Nintendo-Charakteren folgen.

Nach dem Erfolg von Pokémon Go entwickelt Niantic jetzt das nächste AR-Spiel mit einer Nintendo-Lizenz. Bereits Ende diesen Jahres werdet ihr zusammen mit den niedlichen Pikmin spazieren gehen können.