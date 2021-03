Ein verständnisvolles Unternehmen tut seinen Gamer-Angestellten einen riesigen Gefallen. Bildquelle: Getty Images / kazuma seki.

Wer kennt es nicht: Ein neues Spiel, auf das man sich ewig gefreut hat, wird endlich releast und man will sofort stundenlang nur zocken. Damit sich die Angestellten eines japanischen Unternehmens nun dafür nicht extra frei nehmen müssen, macht die Chefetage rasch einen zusätzlichen Feiertag für alle Mitarbeiter locker.

Für welches Spiel wird extra ein neuer Feiertag erfunden?

Ein weiteres Spiel der beliebten „Monster Hunter“-Reihe steht in den Startlöchern. Denn Monster Hunter Rise soll ab Freitag, dem 26. März, wieder Unmengen wilder Monster auf die Switch-Besitzer unter den Fans loslassen.

In unserem Test zu Monster Hunter Rise verraten wir euch alles, was ihr über das Spiel wissen müsst.

In Japan, wo das Spiel noch eine viel größere Spielerschaft erreicht als hierzulande, ist der Release des Action-Rollenspiels anscheinend Grund genug für einen einmaligen Feiertag.

Erklärung des Geschäftsführers ist ein Traum für alle Gamer

Wie die Seite VideoGamesChronicle berichtet, habe der Geschäftsführer eines japanischen Unternehmens, das an VR-Inhalten entwickelt, nun per Twitter bekanntgegeben, dass er den „MonHun-Tag“ zu einem Urlaubstag erklärt.

In seiner Nachricht an alle Mitarbeiter, erklärt er seine Entscheidung wie folgt:

„Der 26. März ist der Release-Tag von Monster Hunter Rise. Da davon auszugehen ist, dass wir uns nicht auf unsere Arbeit konzentrieren werden können, erkläre ich den Tag zum ´MonHun-Urlaubstag´.“

Er habe in einem Interview mit der japanischen Huffington Post außerdem bestätigt, dass mehrere seiner Angestellten bereits versucht hatten den Tag über frei zu bekommen um Monster Hunter Rise spielen zu können. Nach seiner erfreulichen Nachricht an alle Angestellten, hätten sich demnach auch viele bei ihm bedankt.

Abgesehen von den Führungskräften, können nun alle Mitarbeiter ihren Urlaubstag mit dem neuen Monster Hunter verbringen.

In unserem Video zu Monster Hunter Rise erfahrt ihr, was das Spiel alles zu bieten hat:

Ein japanischer Geschäftsführer bekommt so viele Urlaubsanfragen wegen Monster Hunter Rise, dass er den Release-Tag prompt zum Feiertag erklärt. Was haltet ihr von der Aktion? Würdet ihr euch auch über zusätzliche Feiertage zum Zocken freuen und habt ihr euch schon mal Urlaub für Spiele genommen? Schreibt es uns gern in die Kommentare auf Facebook!