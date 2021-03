Umstrittener Militär-Shooter: Erster Gameplay-Trailer zu Six Days in Fallujah

Der taktische Militär-Shooter stützt sich auch auf Doku-Elemente.

Die erneute Ankündigung zum kontrovers diskutierten Militär-Shooter Six Days in Fallujah hatte bereits für Aufsehen gesorgt. Jetzt präsentieren die Entwickler erstmalig Einblicke in das Gameplay des authentischen Spiels.

Six Days in Fallujah: So sieht das Gameplay aus

Die Kontroverse um den taktischen Shooter Six Days in Fallujah hält sich hartnäckig, zuletzt hat Publisher Victura sich zum politischen Einfluss auf das Spiel geäußert.

Jetzt gibt es anschauliche Neuigkeiten zum Taktik-Shooter: Erstmalig könnt ihr einen Blick in das als realistisch beschriebene Gameplay von Six Days in Fallujah werfen. Besonderes Augenmerk wird auf das Gefühl der Soldaten beim Erstürmen der Häuser, die taktischen Spielmechaniken und die prozedural erzeugten Maps gelegt:

Six Days in Fallujah: Was verrät der neue Trailer?

Durch das Video führen verschiedene Marines, die 2004 selbst in der Schlacht von Fallujah dabei waren und schildern ihre Erlebnisse und Gefühle. Einer davon ist Seargent Jason Kyle, dessen persönliche Geschichte auch im Trailer beleuchtet wird. Das Spiel schafft es eine dichte Atmosphäre zu erzeugen, die authentische Soundkulisse und eine ansehnliche Grafik mit fantastischen Lichteffekten helfen dabei.

Ihr könnt euren Teammitgliedern Befehle erteilen und damit in eurem Sichtfeld navigieren. Zum Beispiel könnt ihr sie anweisen, auf ein bestimmtes Ziel zu feuern, damit ihr dieses dann flankieren könnt. Es sind weitere solcher taktischen Manöver per Schnellbefehl möglich. Auch die Anweisung zur Öffnung einer Tür ist machbar.

Um ein möglichst realistisches Erlebnis zu schaffen, wird das Schlachtfeld von Six Days in Fallujah jedes Mal neu gestaltet, wenn ihr eine Runde beginnt. Die komplette Umgebung, als auch die einzelnen Gebäude und Räume, sind nie die gleichen. Dies entspricht den Erfahrungen der Soldaten, die im Häuserkampf des Irak-Kriegs auch nie wussten, was sie hinter der nächsten Tür erwartete.

Zum ersten Mal zeigt der Trailer auch die Seite der Zivilisten, welche sich in der Schlacht zwischen den Fronten befanden. Diese sollen im fertigen Spiel auch eine tragende Rolle in der Story spielen.

Der umstrittene Militär-Shooter zeigt zum ersten Mal Gameplay-Elemente und lässt die Atmosphäre des Spiels erahnen.