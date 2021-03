10 Gaming-Momente, die eure Familie zusammengeschweißt haben

Eine Familie sitzt gemeinsam vor der Konsole und spielt: So sollte es sein.

Videospiele machen nicht nur allein oder mit Freunden Spaß, sondern können auch Familien näher zusammenrücken. Welche unvergesslichen Gaming-Momente unsere Community mit ihrer Familie machen konnte, erfahrt ihr in der folgenden Bilderstrecke.

Ein Hoch auf alle coolen Verwandten

Vor allem ältere Generationen äußern sich oft negativ über Videospiele als Hobby – darunter oftmals Eltern. Aber Nicht alle Elternteile versuchen ihren Kindern strikt das Zocken zu verbieten – einige lassen sich sogar überreden, ihre Vorurteile für ein paar schöne Erfahrungen beiseitezulegen.

Wir haben euch deswegen auf Facebook nach besonderen Gaming-Momenten mit eurer Familie gefragt. Dabei rumgekommen sind zum einen lustige Geschichten über Keilereien mit Geschwistern und Eltern, die plötzlich selbst anfangen zu zocken. Zum anderen haben wir aber auch extrem berührende Erfahrungsberichte erhalten. In unserer Bilderstrecke haben wir euch ein paar eurer coolsten Stories zusammengetragen.

Hier gelangt ihr zu den 10 herzerwärmenden Familien-Momenten:

Von virtuellen Familienausflügen bis hin zu Skateboard fahrenden Großmüttern hat unsere Community so Einiges an schönen Momenten mit ihren Familien in Videospielen sammeln können. Haltet ihr selbst ähnlich kostbare Momente in Erinnerung? Schreibt es uns gern in die Kommentare auf Facebook!