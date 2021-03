Minecraft kann einpacken: Neues Switch-Spiel ist noch entspannender

Dieses kleine Indie-Projekt findet nicht ohne Grund seinen Weg auf die Switch.

Ja, dieses Indie-Spiel bietet euch keinen Survival-Modus. Und ja, auch Mobs und NPCs sucht ihr hier vergebens. Wir verraten euch hier, warum ihr Townscaper trotzdem eine Chance geben solltet.

Wie euch Townscaper den Lockdown versüßen kann – bald sogar auf der Switch

„Kein Ziel. Kein richtiges Gameplay. Einfach nur viel zu bauen und zu bewundern. Das war's.“ – so beschreibt der Indie-Entwickler Oskar Stålberg sein Projekt. Aber das reicht auch völlig aus, um dem Pandemiestress zu entgehen. Townscaper ist ein kleines Spiel für Zwischendurch, das unglaublich viel Faszination ausstrahlt. Aber seht selbst:

Das Spielprinzip ist schnell erklärt: Ihr stampft auf einem freien Gewässer eine kleine Stadt aus dem Boden, die ihr frei gestalten könnt. Was wie ein ganz normaler Städtebausimulator erscheint, ist in Wahrheit etwas ganz anderes.

Bei Townscaper kümmert ihr euch nicht um Feuerwehr, Abfallentsorgung, Straßenplanung und den Arbeitsmarkt. Während Spiele wie Cities: Skylines regelrechte Stresssituationen verursacht, steht bei diesem knuffigen Spiel etwas Anderes im Vordergrund: Ästhetik.

So könnt ihr nach eurem persönlichen Geschmack eine quietschbunte Siedlung zusammenschustern. Dabei sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt – vom verschlafenen Fischerdörfchen bis hin zum Märchenschloss ist alles möglich. Ihr könnt eure Detailverliebtheit also in jedem Hinterhof neu entdecken und ausleben.

Das kleine Projekt des schwedischen Indie-Entwicklers startete am 30. Juni 2020 via Steam und soll ab diesem Sommer auch für die Switch und Smartphones erhältlich sein. Zu den jeweiligen Preisen gibt es allerdings noch keine offiziellen Angaben. Bei Steam bekommt ihr Townscaper bereits für knapp 5 Euro. Ein echter Schnapper, wenn man das Zeitfresserpotenzial bedenkt.