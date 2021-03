Der neue Star auf Twitch: Ein Stoppschild, an dem niemand stoppt

Twitch-Zuschauer feiern gerade ein unfähiges Stoppschild. Bildquelle: Getty Images/ master1305/ XtockImages

Zuschauer auf Twitch finden immer wieder merkwürdige Streams, die sie sich stundenlang ansehen, obwohl eigentlich nichts passiert. Aktuell bewundern sie ein Stoppschild, das total versagt.

Warum beobachten Twitch-User ein Stoppschild?

Der Twitch-Channel stopsigncam zeigt eigentlich nur eine gewöhnliche Kreuzung in dem US-Staat Massachusetts. Trotzdem konnte er in kürzester Zeit mehr als 130.000 Follower gewinnen. Das liegt vor allem an dem heimlichen Star des Streams: Ein Stoppschild, an dem niemand stoppt.

Der Titel des Streams verkündet stolz, dass 98,73 % der Autos nicht anhalten würden. Auch wenn es sich dabei nur um eine Schätzung handelt, nehmen die meisten Autos die Kreuzung wirklich nicht ernst. Die meisten Fahrer werden immerhin etwas langsamer, aber kaum jemand hält vollständig an. Einige ignorieren das Schild sogar vollständig und sausen einfach über die Kreuzung.

Twitch-Zuschauer machen aus einer Kreuzung ein Spiel

Wie Kotaku berichtet, existiert der Channel bereits seit letztem Jahr. Damals hatte er jedoch kaum Zuschauer. Erst das Subreddit LivestreamFail und der YouTuber JhbTeam machten das Stoppschild berühmt. Die Zuschauer haben aus dem Spektakel inzwischen ein eigenes Spiel entwickelt und unterteilen die Fahrer in Kategorien. "Roller" tasten sich langsam an das Schild heran, während "Zommer" einfach weiterfahren. Die größte Aufregung herrscht jedoch dann, wenn ein Auto vollständig zum Halten kommt.

Zuschauer auf Twitch feiern einen Channel, der auf den ersten Blick eine gewöhnliche Kreuzung zeigt. Der Star des Streams ist jedoch ein Stoppschild, an dem fast niemand stoppt.