Werdet zum Avatar: Erstaunliches Video zeigt die Zukunft von Die Sims

Spiele wie Die Sims 5 könnten zukünftig ein wahrer Traum werden.

Die Sims 5 steht noch nicht einmal in den Startlöchern, aber jetzt zeigt ein Video die mögliche Zukunft für Spiele dieser Art. Leben wie im Kino-Hit Ready Player One? Ein unglaubliches VR-Headset lässt es wahr werden.

XRSpace Manova erschafft ein Die Sims 5 in der virtuellen Realität

Virtuelle Welten wie in der Erfolgsserie Westworld oder dem Kino-Blockbuster Ready Player One faszinieren mit schier unendlichen Möglichkeiten. Was wäre, wenn ein VR-Headset euch zukünftig selbst als Avatar in Spiele wie Die Sims 5 zaubern könnte? Diese Vorstellung ist revolutionär, doch gar nicht mehr so sehr Zukunftsmusik, wie man denkt.

Das All-In-One Virtual-Reality-Headset XRSpace Manova ist dazu schon in der Lage. Und das Ergebnis sieht fantastisch aus. Ihr wollt euch selbst überzeugen? Seht euch folgendes YouTube-Video über die VR-Neuheit selber an:

Ein Second Life in VR

Das Headset ergänzt herkömmliche VR-Konkurrenten um eine soziale Komponente, mit der ihr in einer offenen Welt mit anderen Spielern interagieren könnt. Das XRSpace Manova verfügt sogar über ein intelligentes Hand-Tracking, mit dem High-Fives, Klatschen und mehr möglich ist.

Ihr möchtet Sport machen, durch den Park spazieren oder Vorträge halten, und das alles aus eurem Wohnzimmer? Kein Problem. Das Headset kommt in Kombination mit einer Social-Plattform, der Manova World. Dort könnt ihr euer virtuelles Leben bestreiten.

Das Headset verfügt über weitere Verbesserungen, wo Konkurrenten wie Sony, Oculus und Co. noch scheitern. Das Headset ist erstaunlich leicht und funktioniert ohne lästige Kabel und Controller.

Um eure Bewegungen beim Gang ins virtuelle Fitnessstudio besser aufzeichnen zu können, könnt ihr euch praktische Tracker an Handgelenke oder Knöchel legen.

Um euren virtuellen Ausflug perfekt zu machen, braucht ihr natürlich den passenden Avatar. Ein Selfie von euch genügt und ihr wandert als ihr selbst durch die abwechslungsreiche Manova World.

Falls ihr euch noch tiefer mit dem XRSpace Manova beschäftigen wollt, empfehlen wir euch einen Blick auf die wirklich interessante Webseite des Herstellers. Ihr wollt nun selbst als Avatar in die virtuelle Welt abtauchen? Ihr könnt das All-In-One VR-Headset schon jetzt über Bestware bestellen und damit die Manova World betreten.

Das XRSpace Manova könnte die Zukunft von Spielen wie Die Sims 5 wirklich revolutionieren, indem ihr selbst zum Avatar werdet. Was sagt ihr zu der VR-Brille? In welchem Spiel würdet ihr euch diese Technologie wünschen? Besucht uns auf Facebook und schreibt uns eure Meinungen dazu gerne in die Kommentare.