PlayStation-Geschenke: Sichert euch jetzt 9 kostenlose Games

Sony spendiert euch fantastische Gratis-Games – ladet sie euch jetzt herunter.

Sony beschenkt mit der "Play at Home"-Initiative alle PlayStation-Spieler und haut dafür eine ganze Stange an Gratis-Spielen raus. Neun davon könnt ihr euch ab sofort herunterladen. Wir verraten euch, welche Games euch erwarten.

Kostenlose Spiele für PS5, PS4 und PS VR

Sony zeigt sich besonders großzügig, nachdem die Initiative Play at Home mit einem kostenlosen Exemplar von Ratchet & Clank für alle PlayStation-Spieler rosig begonnen hat, legt der Konsolen-Riese jetzt ordentlich nach: Ihr könnt euch ganze 10 Games gratis für verschiedene Plattformen sichern.

Ganz besonderes Schmankerl dürfte dabei das äußerst beliebte Horizon: Zero Dawn aus dem Hause Guerrilla Games sein. Das atemberaubende Action-Adventure hat schon viele Spieler begeistert und ist ein absolutes Must Play. Falls ihr es bisher noch nicht gespielt habt, ist jetzt definitiv der richtige Zeitpunkt dafür.

Neben diesem PS4-Kracher warten neun weitere Spiele auf euch. Diese entspringen zwar eher dem Indie-Bereich, haben aber mit Vertretern wie dem großartigen Subnautica einiges zu bieten.

Horizon: Zero Dawn, Subnautica, Abzu, Enter the Gungeon, Rez Infinite und The Witness werdet ihr euch für die PS5 und PS4 sichern können. Vier der zehn Spiele sind nur für Besitzer der PlayStation VR von Interesse. Diese vier sind Astro Bot Rescue Mission, Moss, Thumper und Paper Beast.

Wann und wie könnt ihr euch die Gratis-Games holen?

Ab dem 26. März könnt ihr euch die neun Indie-Games sichern. Diese werden bis zum 23. April zum Download verfügbar sein. Horizon: Zero Dawn könnt ihr vom 20. April bis 15. Mai kostenlos abstauben.

Solltet ihr euch das letzte Gratis-Game der Initiative noch nicht gesichert haben, könnt ihr euch Ratchet & Clank noch bis zum 01. April herunterladen.

Um die kostenlosen Spiele zu erhalten, müsst ihr auch keine PS-Plus-Abonennten sein, das Angebot gilt für alle PlayStation-Spieler gleichermaßen. Ihr könnt euch die entsprechenden Games dann ganz bequem im PS Store herunterladen.

