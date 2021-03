Epic Games verschenkt cooles PC-Spiel für kurze Zeit

Für kurze Zeit gratis im Epic Games Store: Das fetzige Hack'n'Slay Creature in the Well.

Die nächste Lieferung mit Gratis-Spielen ist im Epic Games Store eingetroffen. Diese dürfte vor allem "Hack'n'Slay"-Fans freuen, die schon immer mal mit Pinballs auf ihre Feinde eindreschen wollten.

Epic Games Store schenkt euch einen Pinball-Kämpfer

Der Epic Games Store bietet PC-Spielern mehrere Vorteile: Exklusiv-Spiele, spezielle Sales und kostenlose Spiele. Was die Gratis-Spiele angeht, kann es sich lohnen, immer mal wieder reinzuschauen. Mal sind Blockbuster, mal Geheimtipps dabei.

Aktuell könnt ihr bis zum 1. April ein "Hack'n'Slay"-Abenteuer direkt über den Epic Games Store abstauben, in welchem euer Roboter seine Feinde mit Pinballs bekämpft:

Danach geht es direkt mit einem Cyberpunk-Abenteuer weiter. Dieses könnt ihr vom 1. bis zum 8. April kostenlos herunterladen:

In den nächsten zwei Wochen kommen Sci-Fi-Fans im Epic Games Store voll auf ihre Kosten. Es bleibt abzuwarten, welche Spiele als nächstes in der Gratis-Auswahl landen werden.

Übrigens: Wenn ihr ein cooles Hack'n'Slay für PS4 und Co. sucht, solltet ihr euch unbedingt Minecraft Dungeons ansehen:

Creature in the Well, Tales of the Neon Sea – in der nächsten Zeit könnt ihr zwei sehr interessante PC-Games im Epic Games Store kostenlos abstauben.