„Left 4 Dead“-Nachfolger verschoben, aber ihr könnt trotzdem bald loslegen

Die Charaktere aus Back 4 Blood bereiten sich aufs Spiel vor – und das trotz Verschiebung.

Entwickler Turtle Rock hat eine schlechte und eine gute Nachricht für Fans der „Left 4 Dead“-Spiele. In einer offiziellen Ankündigung erklärt das Team nun nämlich, dass Back 4 Blood noch ein wenig länger auf sich warten lässt als erhofft. Doch Spieler können trotzdem schon bald in die von Zombie verseuchte Welt des Spiels hineinschnuppern.

Wann soll Back 4 Blood nun erscheinen?

Fans der „Left 4 Dead“-Reihe staunten nicht schlecht, als ein erster Trailer zu Back 4 Blood, einen geistigen Nachfolger der Reihe ankündigte. Sogar ein Release-Termin stand bereits mit dem 22. Juni 2021 fest. Nun rudert Entwickler Turtle Rock Studios jedoch zurück: der Zombie Koop-Shooter wird verschoben.

In einem offiziellen Tweet des „Back 4 Blood“-Profils heißt es:

„Turtle Rock Studios arbeitet hart daran um Back 4 Blood zum besten Spiel zu machen, das es zum Launch sein kann. Dafür braucht das Team mehr Zeit. Deswegen werden wir Back 4 Blood am 12. Oktober 2021 veröffentlichen.“

Um dem Team also mehr Zeit für die Entwicklung einzuräumen, soll das Spiel nun knapp vier Monate später als geplant erscheinen. In den Kommentaren zum Tweet äußert sich der Großteil der Spieler verständnisvoll, wünscht dem Team einen schönen Tag und dass die Entwickler sich so viel Zeit nehmen sollen wie nötig.

Was ist die gute Nachricht zur Back 4 Blood?

Zwar wird der Release des Zombie-Schnetzlers um ein paar Monate verschoben, aber es gibt trotzdem eine Möglichkeit für euch schon mal ins Spiel hineinzuschnuppern. Laut derselben Twitter-Ankündigung soll im Sommer nämlich eine Open Beta zu Back 4 Blood laufen.

Genaueres ist zu dieser noch nicht bekannt, wir halten euch dazu aber auf dem Laufenden.

Back 4 Blood könnt ihr euch hier für PS4, PS5 und Xbox One ansehen.

Der erste Trailer macht auf jeden Fall jetzt schon Lust auf ein paar gepflegte Runden in Back 4 Blood:

Back 4 Blood wird vom 22. Juni 2021 auf den 12. Oktober 2021 verschoben. Zusätzlich zu dieser Nachricht kündigt Entwickler Turtle Rock Studios noch eine Open Beta im Sommer an, in der ihr schon mal ins blutige Zombie-Gemetzel hineinschauen dürft. Freut ihr euch bereits auf Back 4 Blood? Schreibt uns eure Meinung dazu gern in die Kommentare auf Facebook!