Das bisher beste Spiel des Jahres: Kaum einer kennt es

Ein chaotisch-buntes Koop-Spiel kämpft sich auf Metacritic an die Spitze der Top-Spiele des Jahres. (Bild: Mike Harrington / Getty Images)

Ein knallbuntes Koop-Abenteuer das kaum einer auf dem Schirm hat, kämpft sich aktuell auf Metacritic an die Spitze. Wir verraten euch, um welches Spiel es sich handelt und warum ihr es unbedingt ausprobieren solltet.

It Takes Two – Die chaotischste Paartherapie aller Zeiten

Am Sonntag erscheint unser Test zu It Takes Two bei GIGA GAMES. Wir können euch aber jetzt schon verraten: Dieses Spiel lohnt sich! Ihr spielt als die beiden Elternteile May und Cody, die kurz vor ihrer Scheidung stehen. Eure gemeinsame Tochter Rosie will das aber verhindern – und bastelt kurzerhand zwei Puppen.

Dank eines Zaubers des Paartherapeuten Dr. Hakim verwandelt ihr euch in diese Puppen. Fortan müsst ihr euch quer über eurer Grundstück kämpfen. Dabei sollt ihr ganz nebenbei eure Beziehung fixen. Aber seht selbst:

Der Clou des Spiels: Alle der 37 Level unterscheiden sich voneinander. Hinter jeder Tür warten neue Mechaniken, Items oder Waffen, mit denen ihr euch gegen Flora und Fauna beweisen müsst.

Im Bewertungsportal Metacritic erreicht die PS5-Version überragende 90 von 100 Punkten und sichert sich so aktuell Platz Eins auf der Liste der besten Spiele im Jahr 2021. Die Version für die Xbox SX muss sich mit ebenfalls 90 Punkten nicht verstecken und landet auf Platz Zwei.

Die PC-Version erreicht unterdessen „nur“ 89 Punkte und landet somit hinter dem Switch-Titel Super Mario 3D World + Bowsers Fury auf Platz Vier. Die Konsolenversionen haben sich außerdem die Metacritic-Auszeichnung „Must Play“ verdient – zu Recht!

It Takes Two Standard | PC Code - Origin * Jetzt ab 39,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.3.2021 11:00 Uhr

It Takes Two kommt dabei von Hazelight Studios, den Machern des Koop-Hits A Way Out. Der Schöpfer der beiden Spiele ist von seinem neuen Werk sogar so überzeugt, dass er euch 1000 Dollar verspricht, wenn euch das Spiel nicht gefällt.

Den Kritikern gefällt It Takes Two – aber was ist mit euch? Seit heute ist das Spiel für PS4, PS5, Xbox One, Xbox SX und PC verfügbar. Greift also schnell zu und seid als die ersten Spieler mit dabei! Eure Meinung zu EAs neuem Koop-Hit könnt ihr uns außerdem via Facebook mitteilen!