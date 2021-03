Strategie-Meisterwerk bekommt nach 17 Jahren ein Remaster mit neuen Inhalten

Ein beliebter Strategieklassikers erhält ein umfangreiches Remaster. Bidlquelle: Getty Images/ Khosrork

Der Entwickler Creative Assembly kündigt überraschend das Remaster eines 17 Jahre alten Strategieklassikers an. Es wird jedoch nicht nur die Grafik überarbeitet. Fans können sich auch auf Gameplay-Verbesserungen und neue Inhalte freuen.

Welcher Strategieklassikers erhält ein Remaster?

Das beliebte Rundenstrategiespiel Rome: Totel War kehrt zurück. Als erster Teil der Reihe wird der 17 Jahre alte Klassiker ein umfangreiches Remaster erhalten. Fans haben sogar noch einen weiteren Grund zur Freude. Die Neuauflage wird bereits am 29. April 2021 erscheinen.

In einem FAQ verrät der Entwickler Creative Assembly, welche Neuerungen Strategiefans erwarten dürfen. Mit Total War: Rome Remastered wird das Spiel grafisch komplett überarbeitet. Beispielsweise erhalten Texturen und Modelle der Einheiten ein Update und auch die Kampanenkarte wird schöner. Auch inhaltlich tut sich einiges. Neben vielen Gameplay-Verbesserungen wird es 16 zusätzliche spielbare Fraktionen geben. Mit dem Händler wird das Spiel darüber hinaus um einen neuen Agenten erweitert.

Hier könnt ihr euch den Ankündigungstrailer zu Total War: Rome Remastered ansehen:

Was steckt in Total War: Rome Remastered?

Die "Total War"-Reihe hat eine lebendige Modding-Community. Mit Total War: Rome Remastered können Spieler jetzt den Steam-Workshop nutzen, um sich neue Inhalte herunterzuladen. Zusätzlich soll es einen plattformübergreifenden Multiplayer geben.

Die Neuauflage einhält auch die beiden Erweiterungen Barbarian Invasion und Alexander. Während das Grundspiel den Aufstieg des römischen Reichs behandelt, müsst ihr in Barbarian Invasion seinen Untergang entweder verhindern oder herbeiführen. In der Alexander-Erweiterung schlüpft ihr in die Rolle von Alexander dem Großen, der die ganze Welt erobern will.

Das Remaster kostet auf Steam 30 Euro. Solltet ihr das Original bereits besitzen, erhaltet ihr einen Rabatt von 50 Prozent. Wer jedoch nur die alte CD-Version des Spiel besitzt, geht leer aus.

Rome: Total War hat auch einen offiziellen Nachfolger erhalten, der viele Elemente des Spiels verbessert und erweitert. Hier könnt ihr euch die Spartan Edition auf Amazon ansehen:

Rome: Totel War erhält ein Remaster. Es wird jedoch nicht nur die Grafik verbessert. Zusätzlich wird es neue spielbare Fraktionen und viele Gameplay-Verbesserungen geben.