Die Releases der Kalenderwoche 13.

Der März endet mit einem Rollenspiel-Geheimtipp, einer VR-Überraschung und führt im April zu einem vielversprechenden Koop-Shooter, der bereits im Vorfeld spielbar war.

Neptunia Virtual Stars | 29. März

PC

Die Gamindustri-Göttinnen (Nein, hier liegt kein Tippfehler vor.) Neptune, Noire, Blanc und Vert haben einen neuen Auftrag: Auf dem Planeten Emote werden VTuber, also quasi virtuelle YouTuber, von den sogenannten Antis in Datenwürfel verwandelt. Die Göttin des Planeten will das verhindern und ruft um Hilfe. Die Geschichte von Neptunia Virtual Stars bleibt dabei serientypisch recht kurios. Spielerisch erwartet euch ein schnelles und vor allem rhythmusbasiertes Kampfspiel, bei dem sowohl Nah- und Fernkampf gemeistert werden müssen.

Neptunia Virtual Stars ist bereits seit Anfang März für die PlayStation 4 verfügbar. Nun folgt noch der Release der PC-Version, die lediglich technisch an die Plattform angepasst wurde. Neue Inhalte gibt es nicht.

Doom 3: VR Edition | 29. März

PSVR

Doom 3 hat schon viele Jahre auf dem Buckel und mit Doom und Doom: Eternal gab es in den vergangenen Jahren einen Reboot zu verzeichnen. Nichtsdestotrotz kehrt der dritte Teil ein weiteres Mal zurück - und zwar in VR. Die Doom 3: VR Edition enthält das Basisspiel inklusive der Erweiterungen Resurrection of Evil und The Lost Mission und wurde speziell für die PlayStation VR angepasst. Das umfasst Steuerung, neue Texturen, Soundeffekte, eine 180-Grad-Schnelldrehfunktion und ein immersives Display am Handgelenk des Spielercharakters.

Bislang ist der Release der Doom 3: VR Edition lediglich für die PlayStation VR angekündigt. Damit kann der Ego-Shooter sowohl auf der PlayStation 4 als auch PlayStation 5 gespielt werden. Ob zukünftig noch weitere VR-Plattformen bedient werden, ist unklar.

Evil Genius 2: World Domination | 30. März

PC

Habt ihr auch schon einmal darüber nachgedacht, wie es wäre ein ultrafieser Bösewicht zu sein, der die Welt kontrollieren möchte? In Evil Genius 2: World Domination könnt ihr genau das umsetzen. Als Superschurke baut ihr auf einer Insel euer Geheimversteck aus, trainiert Handlanger und verteidigt euch gegen die Weltjustiz, die euch angreift oder versucht auszuspionieren. Der spielerische Kern erinnert an den Klassiker Dungeon Keeper. Sprich: Ihr verantwortet den Bau von Räumen, trefft strategische Entscheidungen und überwacht all eure Mitarbeiter.

Beim Release enthält Evil Genius 2 vier verschiedene Einzelspieler-Kampagnen. Pläne für Inhaltserweiterungen liegen außerdem schon parat: Neben einem kostenpflichtigen Seasonpass sind auch kostenlose Updates geplant, die unter anderem neue Features mit sich bringen sollen.

Disco Elysium | 30. März

PS4 / PS5

Während sich manch andere Spiele um den Begriff Politik drücken, ist er beim klassischen Rollenspiel Disco Elysium ein wichtiger Faktor. In der Stadt Revachol spielt nämlich das politische Wesen eine wichtige Rolle innerhalb der Gesellschaft. Als Spieler selbst schlüpft ihr in die Rolle eines Detectives, der es mit dem Alkohol und der Gesundheit nicht ganz so genau nimmt, aber einen Mordfall aufklären muss.

Die Besonderheit des Spiels: Die Entwickler legen enorm viel Wert auf das Rollenspiel und verzichten nahezu komplett auf klassische Kämpfe. Stattdessen liegt die Stärke in den Würfeln, Dialogen und darin wie ihr euren Detective entwickelt.

Auf dem PC hat sich Disco Elysium schon kurz nach dem Release im Jahr 2019 zum Geheimtipp entwickelt. Mit dem Final Cut können nun auch PlayStation-Spieler das Rollenspiel in vollem Umfang erleben. Mit an Bord sind neue Aufträge, eine komplette Vertonung aller Dialoge und viele weitere Verbesserungen. PC-Spieler erhalten den Final Cut kostenlos, sofern sie bereits das Originalspiel besitzen.

The Binding of Issac: Repentance | 31. März

PC

Nach gut zehn Jahren soll The Binding of Isaac nun sein Ende finden. Mit Repentance gibt es den finalen DLC für The Binding of Isaac: Rebirth, der es noch einmal in sich hat: Über 25 neue Bosse, über 130 neue Gegenstände, zwei neue spielbare Charaktere, fünf neue Herausforderungen und vieles mehr. Im Grunde, so die Entwickler, sei das Addon nahezu größer als ein Sequel.

Vorerst findet der Release von Repentance aber nur auf dem PC statt. Für die PlayStation-Konsolen und die Nintendo Switch ist eine Veröffentlichung für grob 2021 geplant.

Outriders | 1. April

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X/S

In Outriders ist die Erde mal wieder am Ende: Ein Teil der Menschheit begibt sich auf die Reise zum Planeten Enoch, um dort ein neues Zuhause zu finden. Vor Ort stellt sich der Planet jedoch nicht als die große Hoffnung heraus und zu allem Überfluss wird euer Spielercharakter von einer Anomalie getroffen, die ihn für viele Jahre auf Eis legt. Als ihr wieder zu Bewusstsein kommt, hat sich vieles geändert und ihr selbst verfügt neuerdings über Kräfte, die euch zu etwas ganz Besonderem machen.

Das neue Spiel des Entwicklers People Can Fly ist ein Third-Person-Shooter für ein bis drei Spieler, bei dem es um neuen und modifizierbaren Loot, einen vielfältigen Talentbaum und unzählige Gegner geht. Dabei greift ihr auf eine von vier Klassen zurück, die jeweils eigene Stärken und Schwächen haben.

Der Trailer stellt euch die 4 Klassen von Outriders vor:

Wer sich noch nicht sicher ist, der kann bereits eine ausführliche Demo zu Outriders auf allen verfügbaren Plattformen ausprobieren. Zum Release des Shooters kann zudem der Speicherstand aus der Demo übernommen werden, weshalb ihr keinen Fortschritt verliert.

Wo die vorherige Woche schon ihren Fußabdruck hinterlassen hat, geht es in der letzten Märzwoche noch weiter. Mit Disco Elysium und vor allem Outriders stehen nochmal mindestens Geheimtipps bereit, die ganz unterschiedliche Geschmäcker bedienen.