Pokémon-Fans wollen schwierigere Spiele – und sie wissen auch schon wie

Die neuen Pokémon-Spiele sind vielen Fans zu einfach. Das muss jedoch nicht so bleiben. Ein Spieler auf Reddit hat eine gute Idee, wie die Jagd nach Taschenmonstern wieder zu einer richtigen Herausforderung wird.

Warum sind die neuen Pokémon-Spiele so einfach?

Der Reddit-User scienceguy2442 fasst in Worte, was viele Spieler schon lange wissen: Die neuen Pokémon-Spiele sind deutlich einfacher geworden. Er wünscht sich eine echte Herausforderung zurück. Dafür müssten neue Spiele jedoch nicht schwieriger, sondern schlauer werden.

Zunächst gebe es mehrere Gründe, warum die Spiele seit der ersten Pokémon-Generation immer leichter wurden. So würden Pokémon inzwischen deutlich vielfältigere Attacken besitzen, wodurch sie sich in mehr Kämpfen behaupten können. Gleichzeitig wurden im Laufe der Zeit immer mehr "Quality of Live"-Features hinzugefügt, durch die die Spielerfahrung angenehmer wurde.

Der Entwickler GameFreak sollte hieran nichts verändern. Auch die Level der Trainer zu erhöhen, würde das Spiel nur in die Länge ziehen. Stattdessen sollten die Trainer wieder intelligent zusammengesetzte Teams besitzen.

Wie werden Pokémon-Spiele wieder schwieriger?

Laut Scienceguy2442 habe sich GameFreak früher deutlich mehr Gedanken darüber gemacht, welche Trainer-Pokémon zu wirklich schwierigen Kämpfen führen. Dies habe sich inzwischen geändert. Als Beispiel nennt er das Miltank der Trainerin Bianka, das vielen Spielern ein echtes Problem bereitet habe.

Sein Wunsch findet die Zustimmung von mehr als 15.000 Spielern auf Reddit. Einige von ihnen haben weitere Ideen für schwierigere Pokémon-Kämpfe. So würden Trainer viel zu selten tragbare Items nutzen, um ihre Monster zu verbessern.

Der User Krazy meint außerdem, dass GameFreak den Trainern mehr Pokémon zur Verfügung stellen müsste. Es gebe weiterhin viel zu viele Trainer, die mit so einseitigen Teams auftreten, dass sie durch ein einziges Pokémon mit dem richtigen Typ ausgeschaltet werden können. Andere Nutzer ergänzen, dass selbst Arenaleiter häufig unvollständige Teams besitzen und ihre Pokémon nicht einmal vier Attacken beherrschen.

Einer unserer Redakteure hat den Selbstversuch gemacht und Pokémon Silber als Erwachsener noch einmal gespielt. In seiner Kolumne könnt ihr nachlesen, warum es sogar noch schwieriger ist, als er es in Erinnerung hatte.

Könnt ihr diese Kämpfe gewinnen?

Viele Pokémon-Fans wünschen sich wieder schwierigere Spiele. Wie würdet ihr die Kämpfe wieder herausfordernd machen? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt uns eure Ideen dort in die Kommentare.