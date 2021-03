Die dunkle Seite von Minecraft: Spieler rächen sich an armen Monstern

Minecraft-Spieler quälen die armen Monster. Bildquelle: Getty Images/ SIphotography/ November_Seventeen

Während die Minecraft-Community geduldig auf das neue Update wartet, kommt offenbar die diabolische Seite einiger Spieler zum Vorschein. In mehreren Videos rächen sie sich jetzt an den bösartigen Monstern.

Wie rächen sich Spieler an den Monstern aus Minecraft?

Jeder Minecraft-Spieler hat mindestens eine negative Erinnerung an einen Creeper. Die hinterhältigen Monster haben ein besonderes Talent dafür, in einem unpassenden Moment aufzutauchen. Meistens schicken sie euch zusammen mit all euren erbeuteten Schätzen ins Jenseits.

Der Reddit-Nutzer TheBroOfTheNinja kennt die Schwäche der Monster und nutzt sie, um sich an ihnen zu rächen. In einem Anflug von sadistischer Genialität verknüpft er einen Creeper mit mehreren Katzen. Da Creeper Katzen hassen, versucht dieser sofort zu flüchten. Durch die Leinen bleibt die miauenden Meute jedoch direkt hinter ihm. In den Kommentaren verrät er sogar, wie ihr das Spiel so manipuliert, dass Crepper automatisch mit Katzen in ihrer Nähe verbunden werden.

Der User SamStrange7 konzentriert seinen Hass lieber auf Skelette. Die treffsicheren Bogenschützen sorgen besonders in den ersten Nächten in Minecraft für viele Tode. Später könnt ihr euch immerhin mit einem Schild vor ihren Pfeilen schützen. Skelette stehen jedoch vor dem Problem, dass sie anfangen zu brennen, sobald die Sonne aufgeht. SamStrange7 nutzt das schamlos aus.

Durch die Verzauberung Frost Walker erschafft das Skelett Eis unter seinen Füßen und kann sich nicht selbst löschen. Die Feuerresistenz-Verzauberung bewirkt, dass sein Leiden noch in die Länge gezogen wird.

Neues Minecraft-Update: Im Sommer gibt es Nachschub

Im Sommer soll endlich das heiß erwartete "Caves and Cliffs"-Update für Minecraft erscheinen. Erste Bilder sorgen in der Community bereits für Begeisterung. Dann sind die Creeper und Skelette wieder an der Reihe, sich in dunklen Höhlen an den Spielern zu rächen.

