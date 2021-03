Prime Gaming: Die besten Gratis-Angebote im April 2021

Im April könnt ihr bei Amazon Prime Gaming wieder einige Gratis-Inhalte abstauben – darunter fünf vollständige Games und zahlreiche Skins für eure Lieblingsspiele.

Amazon bietet Prime-Abonnenten auch im April wieder tolle gratis Gaming-Inhalte an. Diesen Monat könnt ihr euch zum Beispiel über den Koop-Hit Moving Out von den Overcooked-Entwicklern freuen und euch exklusive Skins für Fall Guys: Ultimate Knockout und Loot für Rainbow Six: Siege sichern.

Jetzt Prime-Mitglied werden!

Prime Gaming: Highlights im April

Mit eurem Prime-Abo könnt ihr euch diesen Monat fünf kostenlose Spiele sichern und dabei zum Beispiel mit Freunden chaotische Koop-Umzüge erleben oder den perfekten Gefängnisausbruch planen. Hier findet ihr die Spiele in der Übersicht.

Gratis-Spiele bei Prime Gaming:

Moving Out

Move or Die - Couch Party Edition

The Escapists

Aces of the Luftwaffe - Squadron

Before I Forget

Zusätzlich erhaltet ihr mit eurem Prime-Abo auch im April wieder zahlreiche Inhalte für eure Lieblingsspiele, darunter schicke Skins und nützlicher Loot. Hier ist der Überblick über die besten Inhalte des Monats:

Gratis-Inhalte bei Prime Gaming:

Fall Guys - Ultimate Knockout: Holt euch das Boxzilla-Bundle und schnappt euch das Boxzilla-Outfit und 6500 Kudos.

Holt euch das Boxzilla-Bundle und schnappt euch das Boxzilla-Outfit und 6500 Kudos. Rainbow Six - Siege: Holt euch das Caveira-Bundle mit neuer Kopfbedeckung, Uniform und einem Talisman

Holt euch das Caveira-Bundle mit neuer Kopfbedeckung, Uniform und einem Talisman Apex Legends: Holt euch den Adrenaline Affliction-Skin für Octane.

Holt euch den Adrenaline Affliction-Skin für Octane. Roblox: Holt euch gratis einen neuen Tech Head und einen exklusiven Bonus-Skin.

Holt euch gratis einen neuen Tech Head und einen exklusiven Bonus-Skin. For Honor: Bis zum 24. April könnt ihr euch sieben Tage lang den Champion-Status sichern und euch somit XP-Boosts und mehr verschaffen. Außerdem könnt ihr euch zwei Restesammler-Truhen schnappen.

Bis zum 24. April könnt ihr euch sieben Tage lang den Champion-Status sichern und euch somit XP-Boosts und mehr verschaffen. Außerdem könnt ihr euch zwei Restesammler-Truhen schnappen. Clash of Kings: Holt euch ab dem 5. April ein kostenloses "Building Enhancement"-Pack mit 2-Stunden Building-Speedup x1000, 500,000 Nahrung x500 und 500,000 Holz x500.

Hier geht's zu Prime Gaming!

In welche Gaming-Welt passt ihr am besten? Findet es in unserem Quiz heraus!

Wie gefällt euch das "Prime Gaming"-Angebot in diesem Monat? Freut ihr euch auf Moving Out und The Escapists? Werdet ihr euch die Skins und anderen Inhalte für Fall Guys oder Apex Legends herunterladen? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und schreibt uns dort eure Meinung in den Kommentarbereich!