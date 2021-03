Cyberpunk 2077: Fans machen sich über den "epischen" Patch lustig

Der neue Patch für Cyberpunk 2077 bringt wirklich extrem viele Veränderungen. Bildquelle: Getty Images/ CarlosDavid.org

Das oft verschobene Cyberpunk 2077 erschien im Dezember trotzdem unfertig. Jetzt ist der große Patch 1.2 erschienen, mit dem der Entwickler CD Projekt Red die größten Probleme beheben will. Ein Fan zeigt auf Reddit, wie gewaltig die Patch Notes wirklich sind.

Der neue Patch für Cyberpunk 2077 hat epische Ausmaße

Patch 1.2 für Cyberpunk 2077 ist endlich erschienen. Der Entwickler CD Projekt Red will mit dem Update die schwerwiegendsten Probleme beheben, die das Rollenspiel seit dem chaotischen Release im Dezember plagen. Der Reddit-User harushiga sieht in den endlosen Patch Notes allerdings auch eine epische Geschichte.

In seinem Video konvertiert er die Liste der Veränderungen in das Intro eines "Star Wars"-Films. Während Bugfixes und Gameplay-Verbesserungen in die Schwärze des Weltalls ziehen, tönt die passende Music von John Williams. Die Saga des unfertigen Cyberpunk 2077 benötigt jedoch deutlich mehr Zeit als der Krieg der Sterne. Der Lauftext der Patch Notes dauert insgesamt fast sechs Minuten.

Spieler geben Cyberpunk 2077 noch eine Chance

Das Reddit-Video hat in nur 15 Stunden mehr als 26.000 Upvotes erreicht. In den Kommentaren freuen sich die Spieler über die Verbesserungen. Viele wollen Cyberpunk 2077 jetzt noch einmal eine Chance geben. Allerdings ist das Update auch 33 Gigabytes groß. Fans mit schlechtem Internet müssen sich also noch eine Weile gedulden.

CD Projekt Red stellt zu Beginn der Patch Notes klar, dass nur die wichtigsten Verbesserungen einen Platz auf der Liste verdient haben. Eigentlich wäre sie also noch viel länger. Wenn ihr genau wissen wollt, was der Patch 1.2 für Cyberpunk 2077 verändert hat, könnt ihr bei unseren Kollegen von GIGA Games vorbeischauen, die die wichtigsten Punkte gesammelt haben.

Hier könnt ihr euch ansehen, wie Cyberpunk 2077 vor dem Patch aussah:

CD Projekt Red veröffentlicht endlich den Patch 1.2 für Cyberpunk 2077. Ein Reddit-User verwandelt die Liste der Verbesserungen in das längste "Star Wars"-Intro aller Zeiten. Werdet ihr dem Rollenspiel jetzt noch einmal eine Chance geben?