Nintendo Switch: Neuer Kassenschlager übertrifft alle Erwartungen

Ein neues Spiel für die Nintendo Switch startet so richtig durch und fährt am ersten Verkaufswochenende so viel an Gewinn ein, wie sein Switch-Vorgänger in mehreren Jahren. Um welches erfolgreiche Spiel es geht und was das für die Zukunft der Reihe bedeutet, erfahrt ihr hier.

Um welches „Nintendo Switch“-Spiel geht es?

Am 26. März ist es erst erschienen und schon macht es Schlagzeilen: Monster Hunter Rise. Zum ersten mal seit knapp drei Jahren erscheint mit dem neuesten Serien-Ableger wieder ein Monster Hunter speziell für die Nintendo Switch. Und dabei war das alte Monster Hunter Generations Ultimate lediglich eine Portierung des gleichnamigen 3DS-Spiels, welche auf beiden Plattformen insgesamt um die 3,4 Millionen Mal verkauft wurde.

Über diese Zahlen kann Monster Hunter Rise nur müde lächeln. Wie Capcom nämlich bekanntgibt, konnte das neueste Abenteuer für Switch-Monsterjäger gleich am ersten Wochenende weltweit um die 4 Millionen Exemplare verkaufen – digitale Käufe mit inbegriffen. Eine beachtliche Zahl für ein bisher Switch exklusives Monster Hunter.

Damit kann es seinem Rekorde brechenden Vorgänger, Monster Hunter World, für PS4 und Xbox One schon fast das Wasser reichen.

Monster Hunter World hat den Weg geebnet

Der Erfolg von Monster Hunter Rise kommt nicht von ungefähr. Einerseits erfahren Switch-Spieler schon seit Monaten eine Durststrecke an AAA-Spielen. Das hat die Verkaufszahlen sicherlich angekurbelt. Andererseits war aber auch Monster Hunter World im Jahr 2017 ein solcher Riesenerfolg, dass die Reihe zum ersten Mal auch im Westen richtig bekannt wurde.

Monster Hunter World erreichte auf der PS4 und Xbox One am ersten Wochenende unglaubliche 5 Millionen verkaufte Exemplare – Zahlen wie diese hatte die Reihe zuvor noch nie gesehen. Ganz an World kommt Monster Hunter Rise mit seinen 4 Millionen also nicht heran – für ein Switch-Spiel der Reihe ist und bleibt es aber beachtlich. Die hohen Verkaufszahlen zeigen noch mal deutlich, wie viele neue Fans die Reihe in den letzten Jahren dazugewinnen konnte.

