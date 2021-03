Razer FFP2-Smart-Maske für Gamer: Project Hazel wird Wirklichkeit und geht in die Produktion

Vorstellung der Razer Smart-Maske mit FFP2-Standard (N95). Project Hazel geht in die Produktion.

Razer ist ein großer Hersteller von Gaming-Hardware, wie zum Beispiel von Gaming-Laptops und Gaming-Zubehör. Die Corona-Pandemie hat den Hersteller dazu veranlasst, neue Wege zu gehen und eine Maske speziell für die ästhetischen Ansprüche von Gamern zu entwickeln. Der Hersteller wird die erste Smart-FFP2-Atemschutzmaske auf den Markt bringen, die Smart-Maske wird bei Razer weiterhin unter dem Titel "Project-Hazel" geführt, der endgültige Produktname ist noch nicht bekannt.

"Project-Hazel" die Smart-Maske von Razer geht in die Produktion

Update 30.03.2021:

Wir berichteten bereits Mitte Januar über Project- Hazel und die technischen Features der FFP2-Smart-Maske. Der Prototyp der Smart-Maske hatte durchaus Potenzial und mit den aktuell verschärften Corona-Infektionsschutzbestimmungen wird das Tragen einer FFP2-Maske bald an vielen Orten vorgeschrieben, überall dort, wo ein Sicherheitsabstand nur bedingt eingehalten werden kann. Wir müssen uns also an eine Zukunft gewöhnen, in der Atemschutzmasken noch länger ein Teil des Alltags bleiben werden. Die Smart-Maske von Razer bietet stilbewussten Gamern jetzt eine coole Alternative.



Kürzlich erkläre der Razer-CEO Min-Liang Tan in einem Interview mit "Yahoo Finance", dass "Project Hazel" den Projektstatus verlassen wird und nun in die Produktion geht. Die Finanzierung steht und die Fabrikation in Singapur läuft an.



Originalartikel vom 18.01.21 (aktualisiert 30.03.21):

Die neue Smart-Maske wird mit einem N-95 Filter ausgestattet, der N-95-Standard ist ein US-amerikanischer Standard für Luftfiltrationsbewertung, gleichwertig mit FFP2-Masken, welche der europäischen Norm entsprechen. Beide Masken-Typen schützen in gleicher Weise vor Partikeln, Gasen und Dämpfen.

Project Hazel - die Smart-Maske von Razer

Razer hat noch einige neue Großprojekte in der Pipeline, alle wurden speziell für den Geschmack von Gamern entwickelt. Natürlich hat „Proejct Hazel“ für den Hersteller eher eine Sonderstellung, in der Regel konzentriert man sich eher auf Zubehör für Gamer oder Gaming-Laptops und dergleichen, einige der Laptops sind gerade bei Amazon stark reduziert, die Oster-Angebote-Woche 2021 läuft gerade.

Für 2021 wurde beispielsweise das "Project Brooklyn" angekündigt, der Gaming-Stuhl verspricht totale Immersion in das Spielgeschehen mit einem integrierten ausrollbaren Display, welches fast das gesamte Sichtfeld umfasst.

Razer FFP2-Smart-Maske - Project Hazel (N95-Maske): Alle Features im Überblick

Das coolste Feature der Project-Hazel-Maske ist natürlich das auffällige futuristische Design, welches an SF-Games-Kampfrüstungen erinnert. Mit dieser Maske fallt ihr natürlich auf der Straße auf und man könnte sie auch perfekt bei einem „Daft Punk“-Konzert tragen.

Smart-Ladebox mit UV-Sterilisation. Tötet Bakterien und Viren ab.

Die „Project-Hazel-Maske“ wird zudem in einer Ladebox geliefert, in der die Maske und ihre Ventilatoren geladen werden können, die Batterien halten im Betrieb den ganzen Tag, so verspricht es der Hersteller.Die Ladebox verfügt zudem über eine Schnellladefunktion und einen "UV-Sterilizer", mit dessen Hilfe Bakterien und Viren in der Ladestation abgetötet werden können.

Die Smart-Maske besteht aus transparentem, kratzfesten Plastik und leuchtet automatisch sobald es dunkel wird. Man kann euch also bei Dunkelheit leicht im Straßenverkehr ausmachen. Besonders interessant ist die integrierte VOICE-AMP Technologie, mit der eure Stimme verstärkt werden kann und nicht mehr so gedämpft klingt.

Die Maske verfügt außerdem über N95-Filter (US-Standard / für FFP2), welche Bakterien filtern können. Mit Hilfe des "Active-Ventilation-Systems" werden 95% aller Partikel herausgefiltert. Die Smart-Ventilatoren können auch abgenommen werden, um die Filter auszutauschen.

Die Maske verfügt rundherum über eine flexible Silikonabdeckung, dadurch ruht die Maske luftdicht auf dem Gesicht. Es bleibt dabei genügen Platz im Innenraum, der Mund wird nicht berührt und ihr könnt ohne Behinderung sprechen. Die Ventilatoren lassen die kühle Luft durch und leiten die warme Atemluft sofort ab, ohne dass höhere CO-2-Werte innerhalb der Maske entstehen können, die Frischluftzufuhr bleibt also garantiert.