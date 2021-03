Nur noch bis morgen: Holt euch einen genialen Shooter kostenlos

Shut up and take no money! Sichert euch bei GOG einen Shooter-Klassiker kostenlos, bevor das Angebot ausläuft!

GOG lockt alle Nutzer aktuell mit einem kostenlosen Angebot, das ihr nicht verpassen solltet. Ein Shooter-Klassiker geht dort gerade kostenlos über die Ladentheke – allerdings nur noch bis morgen.

XIII kostenlos bei GOG – warum ihr jetzt zugreifen solltet

Der erste Grund erklärt sich von selbst – das Angebot gilt nur noch bis Donnerstag, dem 1. April um 15 Uhr. Alle Nutzer, die einen Account bei GOG.com haben, können sich das Spiel XIII bis dahin kostenlos sichern und dann für immer behalten. Seid also schnell!

Der zweite Grund: Das angebotene XIII ist ein klasse Spiel, basierend auf einer gleichnamigen Comicreihe. In diesem actiongeladenen Ego-Shooter im Comiclook sollten sich besonders Fans der Borderlands-Reihe oder der der Agenten-Serie Archer heimisch fühlen.

Der Agenten-Thriller dreht sich um David Duchovny, besser bekannt unter seinem Decknamen Agent Mulder. Er steht unter Verdacht, den Präsidenten der Vereinigten Staaten ermordet zu haben. Allerdings kann er sich nicht daran erinnern – er hat sein Gedächtnis verloren. Im ständigen Kugelhagel ist es eure Aufgabe, diesen schwierigen Fall aufzuklären – und dabei vielleicht eure Unschuld zu beweisen.

XIII wurde 2003 von Ubisoft für PS2, Xbox, GameCube und PC veröffentlicht. Sogar auf dem iPhone ist das Game spielbar. 17 Jahre später folgte dann aber ein Remake, das bei den Fans nicht so gut ankam. Es ist also gut, dass GOG „nur“ die alte Version von XIII verschenkt.

Lasst euch dabei nicht vom Veröffentlichungsjahr des Spiels abschrecken! Durch den Comic-Look ist die Grafik quasi zeitlos. So könnt ihr die thriller-mäßige Kampagne genießen, ohne dass euch die Augen dabei wehtun. Seht es lieber positiv – die Systemanforderungen sollten kein Problem sein.