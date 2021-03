Ellie kann in The Last of Us 2 ganz schön zulangen.

Ein Spieler hat auf Reddit eine seltene Kampf-Animation aus The Last of Us 2 gepostet. Ellie beweist dabei eindrucksvoll, wie geschickt sie in dem brutalen Survival-Spiel mit einem Hammer umgehen kann.

Die Welt von The Last of Us 2 ist gnadenlos. Protagonistin Ellie muss sich durch dutzende Infizierte und feindliche Überlebende kämpfen. Zum Glück hat sie einige spektakuläre Manöver auf Lager – doch Spieler müssen im Gefecht äußerst schnell reagieren, um bestimmte Kampf-Animationen entdecken zu können. Zum Glück konnte ein Spieler jetzt eine dieser Animationen aufnehmen und auf Reddit posten.

Hammer-Move: Spieler posten TLOU2-Animation auf Reddit

Reddit-User Pino811 hat einen Clip aus The Last of Us 2 geteilt, in dem Ellie einen Kampf gegen eine Bande Seraphiten führt. Während sie sich gegen die Sektenmitglieder behauptet, schlägt sie einen von ihnen nieder. Der Gegner verliert dabei seinen Hammer, während Ellies Nahkampfwaffe zerbricht. Also fängt sie den Hammer in einer flüssigen Bewegung, die fast zu schnell zum Nachverfolgen ist – eine Animation, die viele Spieler noch nie zu Gesicht bekommen haben.

Hier könnt ihr euch den Reflex im Video anschauen:

The Last of Us 2: Ellie kann auch Munition auffangen

Der spektakuläre Hammerfang ist nicht die einzige seltene Animation, die "The Last of Us 2"-Spieler in den letzten Wochen entdeckt haben. In einem anderen Reddit-Clip hat User onlylaiden gezeigt, dass Ellie sogar nach Munition in der Luft greifen kann, wenn Spieler in Kampfsituationen den richtigen Knopf zur richtigen Zeit drücken. Auch hier beweist Ellie, dass sie blitzschnell auf ihre Umgebung reagieren kann.

