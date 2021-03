PS Plus im April: Sony enthüllt die 3 neuen Gratis-Spiele

Sony präsentiert die 3 neuen PS-Plus-Spiele für April. (Bild: Sony Interactive Entertainement)

Es ist wieder soweit: Sony gibt endlich die neuen Gratis-Spiele für alle PS-Plus-Abonnenten bekannt. Im April gibt es wieder 3 Spiele abzustauben – vor allem Zombie-Fans kommen dieses Mal auf ihre Kosten.

Neue PS-Plus-Spiele im April: Sony verschenkt Days Gone, Zombie Army und Oddworld

Wer ein PlayStation-Plus-Abo abgeschlossen hat, bekommt nicht nur Zugriff auf den Online-Modus zahlreicher Spiele und Cloud-Speicher, sondern wird jeden Monat aufs Neue von Sony mit Gratis-Spielen versorgt.

Im April können sich alle PS-Plus-Kunden über 3 neue Spiele freuen – zwei davon gibt es für die PS4, eines exklusiv für die PS5: Hier die Übersicht der Spiele, die ihr euch ab dem 06. April 2021 gratis herunterladen könnt:

PS-Plus-Spiele für die PS4:

Exklusives PS-Plus-Spiel für die PS5:

Days Gone: Das erwartet euch im Open-World-Shooter

In Days Gone schlüpft ihr in die Rolle des Bikers Deacon, der nach einer globalen Pandemie, die Millionen Menschen das Leben gekostet oder sie zu zombieartigen Wesen namens "Freaker" verwandelt hat, um sein Leben kämpft. Die Open World des Spiels kann frei zu Fuß oder mit einem Motorrad erkundet werden, in Kämpfen könnt ihr entweder zur lauten Schusswaffe greifen oder aber schleichend vorgehen.

Zombie Army 4: Legt dem untoten Hitler das Handwerk!

Auch in Zombie Army 4: Dead War setzt ihr euch gegen Untote zur Wehr, geht jedoch deutlich offensiver mit brachialer Waffengewalt vor. Eure Aufgabe ist einfach: Nazi-Zombies endgültig ins Jenseits befördern, die Invasion der Untoten stoppen und so Zombie-Hitler endgültig das Handwerk legen.

Die Handlung bietet zwar eine düstere Grundatmosphäre, lockert die Stimmung jedoch mit schwarzem Humor und bekloppten One-Linern immer wieder auf. Der Third-Person-Shooter macht am meisten im Koop mit ein paar Freunden Spaß.

Oddworld: Soulstorm – Neuauflage eines Klassikers

Mit Oddworld: Soulstorm erwartet Fans der Serie eine Neuinterpretation von Oddworld: Abe's Exodus aus dem Jahre 1988. Im 2,5D-Plattformer übernehmt ihr die Rolle von Abe, der seine Artgenossen aus der Zwangsarbeit befreien will. Im Vergleich zum inzwischen mehr als 30 Jahre alten Original kann Abe nun über ein Crafting-System eigene Waffen herstellen. Das Spiel erscheint offiziell am 06. April 2021 und ist für PS-Plus-Kunden auf der PS5 damit zum Release direkt kostenlos spielbar.

