88-Jähriger braucht Hilfe in Skyrim und bekommt sie auch

Ein 88-Jähriger will mit Skyrim anfangen. Bildquelle: Getty Images/ AaronAmat

Es ist nie zu spät, um mit dem Zocken anzufangen. Ein 88-Jähriger hat sich eine PlayStation 4 gekauft, um damit The Elder Scrolls 5: Skyrim zu spielen. Als er nicht weiter kommt, fragt er um Hilfe und bekommt sie.

88-Jähriger spielt Skyrim auf der PS4

Das Plakat eines 88-Jährigen, der Hilfe in The Elder Scrolls 5: Skyrim braucht, wird zu einem viralen Hit in den sozialen Medien. Eine Spiegel-Reportage von Matthias Kreienbrink geht auf die Hintergründe des Gamers ein.

Klaus-Jürgen Langner ist dabei nicht vollkommen neu in der Welt der Videospiele. Vor einigen Jahren habe er bereits The Elder Scrolls 3: Morrowind gespielt. Bereits damals habe ihn die Spielwelt gefesselt. Sein PC sei jetzt jedoch zu alt für Skyrim, weswegen ihm ein Freund eine PlayStation 4 kaufte. Es gab jedoch noch mehr Probleme. In der Reportage erzählt Langner, dass beide schon früh im Spiel nicht mehr weiterwussten. Darum verteilten sie 100 Plakate in der Umgebung, auf denen er um Hilfe bittet.

Bildquelle: Matthias Kreienbrink

Das Bild verbreitete sich schnell in den sozialen Medien. Inzwischen habe sich junger Mann aus einem Jugendfreizeitheim gemeldet, der ihm zeigte, wie er aus dem ersten Dungeon entkommt. Langner erzählt, dass ihm die Geschichte des Spiels egal sei. Stattdessen wolle er die Welt mit ihren Gletschern und Flüssen erkunden. Gleichzeitig helfe ihm das Spiel, seine Hüftschmerzen zu vergessen.

Auch jetzt falle es ihm noch nicht leicht, sich die Funktionen der Controller-Tasten und die Bedeutung aller Symbole zu merken. Seiner Reise durch das riesige Skyrim steht jetzt jedoch nichts mehr im Weg.

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition [PlayStation 4] * Jetzt ab 19,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 1.4.2021 16:51 Uhr

Jeder wahre Gamer muss diese 13 Meisterwerke gespielt haben:

Ein 88-Jähriger will Skyrim auf seiner PlayStation 4 spielen. Als er bereits früh im Spiel nicht weiter weiß, verteilt er Plakate in der Umgebung. Was sagt ihr zu der herzerwärmenden Geschichte? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.