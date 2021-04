Die Releases der Kalenderwoche 14.

Ein Gratis-Abenteuer für die PlayStation, die Rückkehr eines "Star Wars"-Shooters und einfach mehr Nein sagen: Der April zeigt unterschiedliche Gesichter.

Oddworld: Soulstorm | 6. April

PC / PS4 / PS5

Rund sieben Jahre nach Oddworld: New 'n' Tasty steht mit Oddworld: Soulstorm endlich die Fortsetzung vor der Tür. Protagonist Abe ist mittlerweile nicht mehr nur noch ein einfacher Diener, sondern unerwarteter Weise zum Helden und Hoffnungsschimmer der Mudokaner aufgestiegen. Nun geht sein Kampf gegen das Magog-Kartell und die herrschende Macht des Planeten weiter - wobei eure Entscheidungen darauf Einfluss haben, ob der gesellschaftliche Wandel in der Oddworld-Welt vorankommt oder im Keim erstickt wird.

Spielerisch ist Oddworld: Soulstorm ein 2.5D-Plattformer, der Sprungeinlagen mit Rätseln, Crafting und seichten Rollenspiel-Elementen kombiniert. Zudem könnt ihr im Laufe des Spiels immer mehr Mukodaner befreien und sie auf eine Rebellion vorbereiten.

In Oddworld: Soulstorm erwartet euch eine obskure Welt:

Der Release von Oddworld: Soulstorm hat sich immer wieder ein wenig verschoben. Nun steht jedoch die Veröffentlichung vor der Tür und ist für PlayStation-Spieler besonders interessant. Auf der PlayStation 4 und PlayStation 5 ist das Spiel kostenlos für Abonnenten von PlayStation Plus erhältlich.

Star Wars: Republic Commando | 6. April

PS4 / Switch

2005 hat das Delta Squad in Star Wars: Republic Commando erstmals von sich Reden gemacht. 16 Jahre später bringt Aspyr Media den ungewöhnlichen "Star Wars"-Shooter zurück. In der gesamten Galaxie herrscht Chaos und eure Aufgabe ist es, als Anführer einer Elitetruppe in feindliche Lager einzudringen und die Machtverhältnisse wiederherzustellen.

Star Wars: Republic Commando erzählt dabei eine Vorgeschichte zum Film Star Wars Episode 3: Die Rache der Sith und lässt euch nicht alleine kämpfen. Stattdessen gebt ihr euren Mitstreitern Befehle und taktische Anweisungen.

Die Neuauflage von Star Wars: Republic Commando ist ein nur an die Plattformen angepasster Release und kein wirkliches Remake. Erstmals erscheint der Shooter für die PlayStation 4 und Nintendo Switch. Eine Umsetzung für die Xbox One ist bislang nicht angekündigt.

Lost Words: Beyond the Page | 06. April

PC / PS4 / Xbox One / Switch

In Lost Words: Beyond the Page erzählt Entwickler Sketchbook Games die Geschichte von einem jungen Mädchen, welches mithilfe des Schreibens die Kraft dazu findet, mit den Herausforderungen ihres Lebens zurechtzukommen. Nach dem Verlust eines Menschen, über den sie ihre Trauer gerade noch verarbeitet, landet sie in einer surrealen Welt.

Dort müsst ihr nun mithilfe der Worte in ihrem Tagebuch verschiedene Sprungeinlagen und Rätsel lösen. Dabei könnt ihr mitunter die Umgebung verändern und so beispielswseise eine Brücke für Protagonistin Izzy bauen. Mit zunehmender Spieldauer sollen die Rätsel nach und nach kreativer werden.

Gut ein Jahr nach dem zeitexklusiven Release für Google Stadia findet das Abenteuer, an dem Autorin Rhianna Pratchett (ja, sie ist tatsächlich Terry Pratchetts Tochter) beteiligt ist, einen Platz auf neuen Plattformen. Ob auch die Next-Gen-Konsolen von einer Umsetzung profitieren, ist noch unklar.

Say No! more | 9. April

PC / Switch

Einfach mal "Nein!" sagen. Das ist das Spielprinzip von Say No! more, bei dem ihr gegenüber Mitarbeitern, Vorgesetzten und anderen Chefs standhaft bleiben müsst. Die Entwickler beschreiben ihr Spiel als ein narratives Ein-Knopf-Adventure. Dabei fangt ihr mit einem leichten Nein an und könnt die Intensität mit längerer Spieldauer immer weiter steigern und energischer Dinge verneinen.

Der Release von Say No! more findet zu Beginn nur auf dem PC und der Nintendo Switch sowie den Smartphone-Betriebssystemen Android und iOS statt. Eine Umsetzung für andere Plattformen ist bislang noch nicht angekündigt.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4 | 9. April

PC / Switch

Mehrere Monate nach dem Release für die PlayStation 4 erscheint die finale Episode von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel nun auch für den PC und die Nintendo Switch. Inhaltliche Änderungen gibt es jedoch nicht. Dafür aber wurde The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4 technisch an die Stärken der neuen Plattformen angepasst und bietet unter anderem Unterstützung für höhere Auflösungen.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4 knüpft an das Ende des Vorgängers an: Die Helden der Class VII treten gegen das Empire an, um dessen Machtergreifung zu verhindern. Aber ausgerechnet Rean Schwarzer, Held der Vorgänger, wird vermisst. Nun muss die Class VII neue Verbündete finden, um den Kampf aufzunehmen und die Zerstörung zu verhindern.

Wo der Gaming-März zuletzt noch seine Muskeln spielen ließ, zeigt sich der April noch etwas zurückhaltender. Dennoch kann die Release-Dichte ungefähr gehalten werden und bietet erneut jede Menge Abwechslung für sämtliche Plattformen.