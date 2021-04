The Last of Us 2: Fan deckt unglaubliche Details auf, die ihr sonst nie sehen würdet

The Last of Us 2 überrascht Fans mit interessanten Details. Bildquelle: Getty Images/ master1305

The Last of Us 2 begeistert die Community durch seine unglaubliche Detailgenauigkeit. Ein YouTuber beweist jetzt, dass Entwickler Naughty Dog sogar noch weiter geht. Überall verstecken sich kleine Extras, die ihr im Spiel gar nicht sehen könnt

Welche Geheimnisse verstecken sich in The Last of Us 2

Das preisgekrönte The Last of Us 2 will die düstere Apokalypse möglichst realitätsnah darstellen. Der YouTuber Speclizer hat das Action-Adventure noch einmal genau unter die Lupe genommen. Außerhalb des Sichtfeldes des Spielers finden sich interessante Extras, die euch normalerweise nie auffallen würden. Spoilerwarnung: Dabei geht es auch um wichtige Szenen des Spiels.

In einer bekannten Zwischensequenz im Spiel bedroht Ellie eine Frau, die auf einer PlayStation Vita spielt. Nachdem die Auseinandersetzung tödlich endet, könnt ihr aus einem bestimmten Winkel erkennen, dass auf der PS Vita der Text "You’re Dead" steht. Auch die brutale und kontroverse Golfschläger-Szene wird noch blutiger, sobald ihr sie euch aus der Perspektive von Abby anseht.

The Last of Us 2 ist unglaublich detailverliebt

Zusätzlich bietet das Spiel viele kleine Elemente, die komplett unsichtbar bleiben. Während der berühmten Szene, in der Elli auf der Gitarre spielt könnt ihr sehen, dass die Figuren tatsächlich Fingerabdrücke besitzen. Darüber hinaus steckt sie Gegenstände, die sie findet, wirklich durch eine Öffnung in ihren Rucksack. Auch abgefeuerte Kugeln existieren wirklich in der Welt und fliegen auf ihr Ziel zu.

Außerhalb der sichtbaren Grenzen eines Videospiels sind oft verrückte und interessante Details versteckt. In unserem Special könnt ihr nachlesen, was unsichtbare Hasen mit World of Warcraft zu tun haben.

The Last of Us Part II - Standard Edition [PlayStation 4] (Uncut) * Jetzt ab 38,80 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 3.4.2021 20:52 Uhr

Jeder wahre Gamer muss diese 13 Meisterwerke gespielt haben:

In The Last of Us 2 sind viele kleine Details versteckt, die für euch eigentlich komplett unsichtbar sind. Was ist das verrückteste Geheimnis, das ihr jemals in einem Videospiel entdeckt habt. Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.