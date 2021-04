Cyberpunk 2077: Käppi-Gang erobert Spiel, Fans lachen Tränen

Ein Reddit-User hat einen neuen Bug entdeckt, der Cyberpunk 2077 eine neue Gang hinzufügt. Das Gefährlichste an ihr: Ihr cooler Kleidungsstil. Bildquelle: Getty Images / sjharmon.

Eine neue Woche, eine neue Kuriosität aus Cyberpunk 2077: Ein Spieler hat eine neue Gang in Night City entdeckt, die überraschend viele Mitglieder hat. Der Grund dafür ist ein lustiger Bug.

Cyberpunk 2077: Fürchtet die Käppi-Gang, sie ist überall!

Rebellische Motorräder, Story zerstörende Glitches, unsterbliche Couch-Gangster – die Fans feiern die vielen lustigen Fehler in Cyberpunk 2077. Heute gesellt sich eine coole Käppi-Gang ebenfalls dazu. Auf Reddit postete der User YellowxWarden ein Video von ihrer Eroberung von Night City. Die "Cyberpunk 2077"-Community ist mehr als begeistert.

In Night City hat nun die Käppi-Gang das Sagen: Im Falle des Reddit-Users tragen alle Passanten plötzlich das gleiche Outfit. Dafür ist vermutlich ein Bug bei der zufälligen Erstellung von Passanten verantwortlich. „In Night City machen Looks alles aus“, kommentiert der Fan sein eigenes Video und nimmt damit ein Zitat aus dem Original-Trailer auf die Schippe.

Die "Cyberpunk 2077"-Community ist sehr angetan von der neuen Käppi-Gang und zieht sarkastisch über die nicht eingelösten Versprechen von Entwickler CD Projekt Red her. Der kürzlich veröffentlichte Patch 1.2 soll zwar dutzende Probleme behoben haben, an der kritischen Stimmung in der Community konnte er allerdings nicht viel ändern.

Ein lustiger Bug in Cyberpunk 2077 hat in Night City eine neue Gang eingeführt, die Angst und Schrecken mit ihrem coolem Kleidungsstil verbreitet. Nach dem katastrophalen Release hat sich die Community mittlerweile mit der Situation des Spiels arrangiert. Wann Entwickler CD Projekt Red das Spiel endgültig fertiggestellt haben wird, bleibt weiterhin abzuwarten.