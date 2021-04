Fan verwandelt Minecraft in Horrorspiel voller Schweißausbrüche

Minecraft wird durch Fan zum verstörenden Horrorspiel. Bildquelle: Getty Images/ GlobalStock/ stsmhn

Minecraft kann manchmal ganz schön gruselig werden. Ein Fan hat jetzt beschlossen, den Horror im Spiel auf die Spitze zu treiben. Dafür hat er ein eigenes furchterregendes Resource-Pack erstellt.

Wie wird Minecraft zum Horrorspiel?

Der Anblick eines Creepers jagt jedem Minecraft-Spieler einen Schauer über den Rücken. Fast jeder hat mindestens eine negative Erfahrung mit den grünen Monstern gemacht. Sie schleichen sich von hinten an, zerstören den Fortschritt mehrerer Stunden mit einem einzigen lauten Knall.

Der Reddit-User The8BitGentleman will diese Horror-Erfahrung noch viel schlimmer machen. Mit einem eigenen Resource-Pack verwandelt er alle Tiere und Monster in Creeper. Ein Bild in dem Reddit-Post zeigt bereits einige Beispiele: Creeper-Kühe, Creeper-Skellete und sogar einen Creeper-Enderdrachen. Auch wenn nur die Texturen ausgetauscht werden, sorgt der Anblick direkt für Schweißausbrüche.

Minecraft: Fan teilt seine Horror-Mod mit der Community

Damit ihr an dem Horror teilhaben könnt, hat der User The8BitGentleman das Resource-Pack in den Kommentaren verlinkt. Sein persönlicher Favorit ist die Creeper-Biene. Auch sein Reddit-Post kommt bei der Community gut an. Das Bild hat bereits fast 40.000 Upvotes gesammelt. Auch die User in den Kommentaren sind von dem Ressource-Pack erschreckt und begeistert. Einige der Monster hätten sich bereits einen Platz in ihren Albträumen verdient. Der nächste Schritt müsse nun sein, sie auch alle explodieren zu lassen.

Andere Spieler haben dagegen beschlossen, sich an Creepern und anderen Monstern zu rächen. Mithilfe diabolischer Fallen setzen sie sie ihren schlimmsten Ängsten aus.

Minecraft: Nintendo Switch Edition [Nintendo Switch] * Jetzt ab 23,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 7.4.2021 3:48 Uhr

Testet, ob ihr Schüler oder Meister seid

Ein Minecraft-Spieler verwandelt alle Tiere und Monster in Creeper. Auch wenn nur die Texturen verändert wurden, sorgt der Anblick für Schweißausbrüche. Könnt ihr Resource-Packs empfehlen, die Minecraft noch besser machen? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt sie uns dort in die Kommentare.