GTA Online: Fans kennen "super-clevere" Abkürzung für schwere Mission

Die Spieler von GTA Online sind nicht nur geldgierige und schießwütige Gangster, sie können auch komplizierte Raubüberfälle ohne einen Kratzer meistern. Ein Reddit-User geht aber noch weiter: Er weiß, wie man mit wenigen Klicks eine schwierige Mission in GTA Online lösen kann. Zumindest auf dem Papier.

GTA Online: Spieler sind zu "schlau" für Rockstar

Die Vorbereitung muss stimmen, das Team muss passen und die Durchführung muss funktionieren: Wer in GTA Online die schwierigsten Raubüberfälle meistern will, muss ein knallharter Gangster sein. Oder unverschämt clever wie Reddit-User The-Pyro1, der kürzlich im Forum eine sehr interessante Abkürzung für den Doomsday Heist in GTA Online präsentierte.

Innerhalb des Doomsday Heists wird der abgedrehte, aber unter Fans sehr beliebte Agent 14 entführt. Um ihn zu befreien und zwei Vorbereitungsmissionen aus Akt 3 zu überspringen, hat der Reddit-User einen Drei-Schritte-Plan entwickelt, der wie folgt aussieht:

„Kauf einen Bunker. Betrete den Bunker, um die Cutscene anzusehen. Agent 14 ist nicht mehr entführt.“

Selbstverständlich handelt es sich hierbei um Blödsinn. Agent 14 tritt nur in unterschiedlichen Missionen in GTA Online auf, die unabhängig voneinander gestartet werden können und keinen Einfluss aufeinander haben. Aber die Community geht gerne auf den Scherz ein.

Reddit-User Death_By_Diarrhea kennt sogar eine noch schnellere und günstigere Abkürzung. „Es ist billiger, eine Wohnung zu kaufen, den Prison Break Heist zu machen und die Zwischensequenz zu sehen.“ Entwickler Rockstar kann stolz sein: Die Spieler von GTA Online sind nicht nur knallhart, sondern auch gerissen.

Nicht dass die Spieler solche Lösungen nötig hätten: Die meisten Missionen in GTA Online dienen mittlerweile sowieso nur dazu, schnell Geld zu farmen. Es bleibt abzuwarten, wann Rockstar eine vollkommen neue Herausforderung vorstellt, bei denen seine Spieler ihren gesamten Gangster-Grips aufbringen müssen.