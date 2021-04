Outriders: Loot-Bug bringt Spieler zur Weißglut. (Bildquelle: Adam_Drobiec/EyeEm, Getty Images)

Der neue Looter-Shooter Outriders hat kurz nach Release einige Bugs im Gepäck, die Spielern Probleme bereiten. Ein besonders schmerzhafter Fehler gefährdet nun euer hart erkämpftes Inventar.

Wie in vielen anderen Spielen auch sind Gamer bei dem brandneuen "3rd Person"-Shooter Outriders in der ersten Woche auf zahlreiche Bugs und Glitches gestoßen. Am schlimmsten trifft es dabei Spieler, die mehrere Stunden lang seltenen Waffen und Objekten nachgejagt sind – und deren Loot-Sammlung von einem Moment auf den nächsten plötzlich verschwunden ist.

Loot-Bug in Outriders sorgt für Frust

Mehrere Spieler berichten aktuell im Outriders-Subreddit davon, dass ihr Inventar vollständig gelöscht wurde, nachdem sie einem zufälligen Online-Spiel beigetreten waren. Unter anderem musste ein Spieler diese Erfahrung machen, der mehr als 20 Stunden im Endgame verbracht hatte. Seine legendäre Devastator-Ausrüstung war im Anschluss an eine Online-Expedition vollständig verschwunden – was bei einem Looter-Shooter natürlich besonders ärgerlich ist.

Outriders: Spieler verlieren ihr Inventar durch Online-Koop

Möglicherweise könnte der Loot-Bug in Outriders damit zusammenhängen, dass Spieler durch Matchmaking-Probleme aus einer Online-Expedition gekickt werden, bevor ihre Ausrüstung vollständig geladen werden konnte. Aktuell stellt jedenfalls das Online-Zocken in jedem Fall ein Risiko für euer mühsam erkämpftes Inventar dar.

Bis Publisher People Can Fly die Online-Bugs in Outriders behebt, bleibt somit leider im Grunde nur das Offline- bzw. Solo-Spielen als Lösung übrig. Ob Spieler durch einen späteren Fix möglicherweise wieder auf ihre "verlorene" Ausrüstung zugreifen werden können, ist aktuell noch nicht bekannt.

Habt ihr in Outriders ebenfalls bereits Erfahrungen mit Bugs gemacht? Oder zockt ihr das Spiel ohnehin nur in der Solo-Kampagne?