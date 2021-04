Neues Feature in Resident Evil 8: Internet befürchtet viele Anzüglichkeiten

Chris Redfield wird sich in Resident Evil Village wohl nicht verlieben, Fans aber schon. Bildquelle: Getty Images / bortonia

Resident Evil Village bekommt ein neues Feature spendiert, das Fans jetzt schon auf unanständige Gedanken kommen lässt. Besonder die große Vampirlady könnte zum Ziel des neuen Modus werden.

Resident Evil 8: Verliebt in einen Vampir

Allzu lang müssen sich „Resident Evil“-Fans nicht mehr gedulden, bis es in Village ein Wiedersehen mit Ethan Winters und Chris Redfield gibt. Der achte Serienteil der erfolgreichen Horror-Reihe soll euch immerhin bereits am 7. Mai wieder das Fürchten lehren.

Als kleinen Vorgeschmack auf das Spiel hatte Capcom in den vergangenen Monaten immer mal wieder ein paar Ausschnitte des Spiels und sogar Demomaterial zur Verfügung gestellt. Das größte, was die Fans aus dem Ganzen bisher mitgenommen haben: die riesige Vampir-Lady.

Genau diese wirbt nun sogar in der Form lebensgroßer Pappaufsteller in Asien für das Spiel – und die Fans sind begeistert:

In einer nun angeteasten Spiel-Funktion, könnten Fans ihrer Liebe zur Vampirin bald noch auf ganz andere Art Luft machen.

Resident Evil Village könnt ihr euch hier für Xbox One anschauen.

Resident Evil Village lässt euch Fotograf spielen

Wie IGN in einem neuen Gameplay-Trailer zeigt, bietet Resident Evil Village anscheinend einen Foto-Modus an. Das Feature ist in Games heutzutage keine Rarität mehr. In einem Horrorspiel könnte dies jedoch für ein paar witzige – oder nicht jugendfreie – Schnappschüsse sorgen.

Vor allem wenn man bedenkt, wie beliebt die riesige Vampir-Frau bei den Fans bisher ist. Wir wollen uns gar nicht erst ausmalen, auf was für Foto-Ideen, Winkel und Zooms Spieler kommen werden um Lady Dimitrescu von ihrer besten Seite zu zeigen.

Ein Foto-Modus könnte für pikäre Schnappschüsse in Resident Evil Village sorgen. Besonders ihrer Liebe zur großen Vampir-Frau könnten Spieler damit Ausdruck verleihen. Freut ihr euch schon auf das neue Resi? Schreibt uns eure Meinung dazu gern in die Kommentare auf Facebook!