The Last of Us für die PS5: Entwicklung soll bereits in vollem Gange sein

Ein Insiderbericht verrät, dass ein "The Last Us"-Projekt bei Sony in Entwicklung ist.

Nachdem The Last of Us bereits ein Remaster für die PlayStation 4 erhalten hat, könnte jetzt das nächste Projekt für die PS5 folgen. Ein Insider-Bericht verrät jedoch, dass die Entwicklung bisher sehr chaotisch abläuft.

Kommt ein "The Last of Us"-Remake für die PS5?

Das preisgekrönte The Last of Us soll ein Remake für die PlayStation 5 bekommen. Ein Bericht von Bloomberg verrät viele Details über die turbulente Entwicklung bei Sony. So sollte das Projekt ursprünglich von einem neuen Entwicklerstudio übernommen werden, bis es letztendlich doch wieder bei Naughty Dog landete.

Statt eigene Spiele zu entwickeln, unterstützt die Visual Arts Service Group für gewöhnlich andere Entwickler. Ein Teil des Teams hinter dem Gründer Michael Mumbauer habe jedoch mehr Eigenständigkeit wagen wollen. Laut dem Bericht schlugen sie Sony darum vor, ein Remake zu Uncharted zu entwickeln. Als sich dieser Vorschlag als zu teuer und zu kompliziert herausstellte, entschied sich das Team für das 2013 erschienene The Last of Us.

"The Last of Us"-Remake: Naughty Dog übernimmt Entwicklung

Sony selbst schien jedoch nicht viel Vertrauen in die Arbeit des neuen Studios zu setzen. In dem Bericht heißt es weiter, dass die Existenz des Teams geheim gehalten wurde und es kein eigenes Budget bekam, um mehr Entwickler einzustellen. Kurz darauf geriet die Entwicklung von The Last of Us 2 ins Stocken und ein großer Teil des Teams wurde von dem Remake abgezogen, um Naughty Dog zu helfen.

Nach der Fertigstellung von The Last of Us 2 wurden mehrere "Naughty Dog"-Mitarbeiter dem neuen Team zugewiesen, bis das erfahrenere Studio die Arbeiten an dem Projekt quasi vollständig übernahm. Der Bericht stellt klar, dass die Entwicklung weiterhin fortgesetzt wird, auch wenn Mumbauer und viele Mitglieder seinen Teams das Unternehmen inzwischen verlassen haben.

