Monster-Switch: Die größte funktionierende Nintendo-Konsole ist gigantisch

Die Switch mobil zu benutzen ist schon toll. Sie an einen Fernseher anzuschließen, um auf einem größeren Bildschirm spielen zu können, ist auch genial. Ein Nintendo-Fan zeigt jetzt aber, wie man beides mischen und doppelten Spaß haben kann – nämlich mit einer massiven Handheld-Konsole.

Die wohl größte Switch der Welt?

Das Videospiel-Genre wird dank engagierter und fantasievoller Fans erst so richtig spannend und verrückt. So bringen Speedrunner und Modder zum Beispiel noch mehr Vielfalt und zahlreiche Herausforderungen in die bunten Pixelwelten. Beim Gaming geht es aber nicht nur um die Spiele selbst. Es ist bekannt, dass die Community großartige Ding bauen kann, die ihrer Leidenschaft gewidmet sind. Seien es hölzerne Riesenkarten aus Zelda oder ein Spielhaus für die Kinder – am Ende ist alles beeindruckend.

YouTuber Michael Pick hat seine Baukünste kürzlich unter Beweis gestellt, indem er eine eigene Switch-Konsole gebaut hat – die größte der Welt. Er sagt, dass er die Original-Switch und die Spiele liebt, allerdings könne man sie leicht verlieren. Nun, seine neue Switch ist vielleicht etwas unhandlich, dafür aber einzigartig, riesig und sie funktioniert überraschend gut.

In einem Video demonstriert Pick sein neuestes Werk. Das Gerät misst etwa 78 x 180 cm und wiegt mit dank des montierten 4K-Displays rund 32 kg – die kann man auf jeden Fall nicht so schnell verlieren.

Riesige Switch: Wie funktioniert dieses Gerät?

Natürlich präsentiert er euch auch, wie seine Riesen-Switch funktioniert. Die Joy-Cons sind augenscheinlich im Inneren befestigt und werden von einer Form aus dem 3D-Drucker gehalten. Sie ist mit der Rückseite der riesigen Controller verkabelt, sodass die äußeren Knöpfe mit den inneren interagieren können.

Das wohl Riesigste an der Switch ist aber, dass er nicht vorhat, sie für sich selbst zu behalten. Am Ende des Videos verkündet er, dass er sie als Spende für das St. Jude’s Kinderkrankenhaus gebaut hat. Mit ihr werden die Kinder vermutlich jede Menge Spaß haben.

