Skyrim-Spieler machen sich über ihre unfähigen Begleiter lustig. Bildquelle: Getty Images/ Traimak_Ivan/ Michael Burrell

NPCs in The Elder Scrolls 5: Skyrim zeichnen sich vor allem durch ihre Unfähigkeit aus. Vor allem die Begleiter sind meistens alles andere als hilfreich. Ein Reddit-User zeigt jetzt, wie seine Gefährtin wie eine Cartoon-Figur endet.

Skyrim: Begleiter sind eine Gefahr für sich selbst

In The Elder Scrolls 5: Skyrim müsst ihr nicht jede dunkle Höhle allein erkunden. Das Rollenspiel stellt euch mehrere Begleiter zur Seite, die in der Schlacht helfen und euch vor allem als Packesel dienen. Ein Video des Reddit-Nutzers Numb3r3dDays zeigt jetzt jedoch, dass die Gefährten zwar treu, aber auch ziemlich doof sind.

Der Spieler schleicht gerade durch eine Höhle, als er direkt vor sich eine auffällige Metallplatte sieht. Da er bereits weiß, dass es sich dabei vermutlich um eine tödliche Falle handelt, weicht er zur Seite aus. Seine Begleiterin Serena scheint seinen Gedankengang jedoch nicht nachvollziehen zu können. Stattdessen tritt sie direkt auf die Platte und wird wie ein Charakter aus einem "Looney Tunes"-Cartoon von einem riesigen Mammutschädel erschlagen.

Skyrim-Spieler erzählen Geschichten über ihre Begleiter

Serena ist immerhin unsterblich, wodurch sie der Mammutschädel nur kurzzeitig aufhält. In den Kommentaren lachen andere Spieler über das perfekte Timing des Videos und teilen ihre eigenen Erfahrungen mit Begleitern aus Skyrim. Der User TrexhasTinyArms verrät, warum die Begleiterin Lydia sogar für sein eigenes Ableben verantwortlich war. Er wollte gerade an einem großen schwingenden Holzstamm vorbeischleichen, als die Kriegerin die Falle auslöste und sein Ende herbeiführte.

Auch The Legend of Zelda Breath of the Wild eignet sich dank seiner Physik-Engine für viele witzige Momente. Ein besonders kreativer Gegner-Kill endet dadurch ebenfalls wie in einem klassischen Cartoon.

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition [PlayStation 4]

Jeder wahre Gamer muss diese 13 Meisterwerke gespielt haben:

Reddit-User fragen sich, was eigentlich mit ihren Gefährten los ist. Sie scheinen zielgerichtet Fallen auszulösen, um sich und andere ins Jenseits zu befördern. Spielt ihr Skyrim mit einem Begleiter oder streift ihr allein durch Himmelsrand? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt uns dort in die Kommentare.