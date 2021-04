Last-of-Us-MMO: Neuer Gameplay-Trailer zeigt großes Zombie-Kino

The Day Before: Neuer Gameplay-Trailer zeigt Zombie-Duelle, atmosphärische Schauplätze und ein interessantes Ende.

Nach der Ankündigung liefert Entwickler FNTASTIC mit einem Gameplay-Trailer neues Material zu seinem kommenden Zombie-Shooter. Die Fans sind weiterhin verliebt in The Day Before, andere bleiben dagegen weiterhin skeptisch.

The Day Before: Fans lieben und kritisieren neue Zombie-Eindrücke

Zombies, gnadenlose Apokalypse, Kampf ums Überleben – die "The Last of Us"-Reihe beherrscht das Genre seit vielen Jahren, kein Spiel kann ihr den Thron wirklich streitig machen. Solange The Last of Us 3 aber ein Wunschtraum bleibt, könnte Steam-Überraschung The Day Before eine interessante Multiplayer-Alternative bieten, die seit seiner Ankündigung für viel Aufsehen sorgt.

Nach dem ersten Trailer folgte nun neues Gameplay-Material auf YouTube, das viele Zombie-Kämpfe und atmosphärische Schauplätze zeigt. Auch das interessante Ende bietet viel Stoff für Spekulationen. Hier könnt ihr euch selbst einen Eindruck verschaffen:

Könnte The Day Before als The Last of Us 3 durchgehen?

Die Community ist gespalten bezüglich dem Zombie-MMO The Day Before. Die einen können den Release kaum abwarten und feiern die eindrucksvolle Gameplay-Show. Kämpfe, Erkundung, Überleben – sie wollen mehr davon! Andere Spieler warnen vor zu viel Hype und weisen daraufhin, dass der Zombie-Shooter nicht wirklich originell wirke.

User Elibbb1111 fasst das Ganze mit seinem Kommentar perfekt zusammen, über 4144 Likes stimmen ihm zu: „The Last of Us: The Days Gone Before Division“. So soll in The Day Before strenggenommen jeder Aspekt der Genregrößen vertreten sein. Die Frage danach, welches Alleinstellungsmerkmal der Zombie-Shooter letztendlich bietet, bleibt zunächst offen. Laut Entwickler FNTASTIC soll The Day Before Sommer 2021 für PC erscheinen.

Das Zombie-Shooter-MMO The Day Before meldete sich mit einem neuen Gameplay-Trailer zurück, der die Fans gleichermaßen beeindruckt und skeptisch stimmt. Es bleibt abzuwarten, ob der "Klon" am Ende im Schatten seiner Vorbilder bleibt oder dann doch besonders heraussticht.