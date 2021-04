BioShock 4: Neue Details verunsichern Fans

BioShock 4: Eine Stellenausschreibung verrät neue Details zum Spiel, die die Fans verunsichern.

Es ist bestätigt, dass ein BioShock 4 kommen wird, mehr aber auch nicht. Während Details zum Release, zur Geschichte oder zum Namen noch unbekannt bleiben, könnte nun eine neue Stellenausschreibung des Entwicklers zwei Dinge über BioShock 4 verraten haben. Diese rufen bei den Fans allerdings gemischte Gefühle hervor.

BioShock 4 soll Open World bekommen

Entwickler Cloud Chamber hat die ehrenvolle Aufgabe erhalten, die BioShock-Reihe mit einem vierten Shooter-Teil fortzusetzen. Viel mehr ist allerdings nicht bekannt, der Rest zu BioShock 4 spielt sich zwischen Gerüchteküche und Wunschkonzert ab. Eine neue Stellenausschreibung auf der Entwicklerseite könnte nun allerdings etwas Licht ins Dunkeln bringen.

So sucht Entwickler Cloud Chamber aktuell einen Senior Writer, dessen Aufgabe darin bestehen soll, „bedeutungsvolle, von Charakteren getriebene Geschichten in ein Open-World-Setting einzuweben“. Darüber hinaus soll er „primäre und sekundäre Missionen“ weiterausarbeiten, also vermutlich Haupt- und Nebenmissionen. „Dialoge“ und eine „lebendige Spielwelt“ sollen ebenfalls eine wichtige Rolle spielen.

BioShock 4 als Open-World-Spiel: Bitte kein zweites Fallout 76!

Für die Spieler auf Reddit hört sich das verdächtig danach an, dass BioShock 4 ein "Open World"-Spiel werden soll. Aber kann das gut werden? Die Fans sind zwiegespalten. So schreibt beispielsweise User SirAnducar: „Ich bin mir nicht ganz sicher, ob mir das gefällt.“ BioShock ist seit jeher ein storygetriebenes Spiel, die Fans befürchten, dass eine Open World das Ganze extrem verwässern und ein zweites Fallout 76 dabei herauskommen könnte. Aber manche haben auch Hoffnung, wie User Randomuser098766543, der schreibt:

„Es könnte klappen. Wenn sie es richtig machen. Eine rapture-hafte Stadt zu haben, die du frei erkunden kannst, klingt cool. Sie müssen nur sicherstellen, dass die angespannte klaustrophobische Atmosphäre der ersten beiden Spiele erhalten bleibt, und den Flur meiden (...).“

User romansapprentice ist ebenfalls skeptisch und optimistisch. Auch wenn es schwer werde, er traue es dem Entwickler dennoch zu:

„Ja, ich bin mir über den Aspekt der offenen Welt etwas unsicher. Ich finde es jedoch toll, dass sich die Stellenbeschreibung anscheinend sehr darauf konzentriert, nuancierte, tiefe Charaktere und Szenarien zu erstellen. Ich denke, solange sie das erfolgreich machen, wäre die Geschichte wirklich stark. (...) Spiele wie Red Dead Redemption 2 sind riesig, aber auch immersiv und interessant, während andere sich einfach wie eine Leerstelle anfühlen, die sie gemacht haben, um damit zu prahlen, wie groß das Spiel ist. Solange sie in der Lage sind, die komplexe und gute Handlung und die Charaktere gut auszuführen, bin ich mit der offenen Welt einverstanden, solange sie so gut ist wie frühere Spiele. Auf der anderen Seite haben Spiele wie Cyberpunk 2077 vermeintlich komplexe Handlungsstränge angekündigt, und wir haben gesehen, wo das hinführte.“

BioShock 4 – zum Namen, zum Release und zur Story ist noch nichts bekannt, aber laut einer Stellenausschreibung könnte es ein "Open World"-Spiel werden. Die Fans sind zwiegespalten, zwischen Angst und Hoffnung. Es ist klar: Da wird eine schwere Aufgabe auf Entwickler Cloud Chamber zukommen.