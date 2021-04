CoD: Warzone – Spieler fällt auf den ältesten Trick rein

Manche Tricks kommen einfach nicht aus der Mode. Bild: Activision / spieletipps

Bei Call of Duty: Warzone gibt es viele Strategien und Tricks, mit denen ihr euch einen Vorteil verschaffen könnt. Eine davon ist vielleicht schon so alt, dass sie viele wieder vergessen haben – doch die, die sie benutzen, sind sich dessen sehr bewusst.

CoD Warzone: Ein Spieler oder kein Spieler, das ist hier die Frage

In Call of Duty: Warzone gibt es eine Vielzahl von Sprays. Während die meisten nur dekorativen Zwecken dienen, haben einige Fans eine praktischere Verwendung für diese Sprays gefunden. So zum Beispiel Reddit-Nutzer Coldwint3r, der seine Taktik mit anderen Fans im Forum teilte.

Im Video sieht man, wie der Spieler ein Spray direkt gegenüber eines Treppenaufgangs platziert. Bei dem Spray handelt es sich um ein Standard-Soldatenbild, das es so aussehen lässt, als würde jemand die Treppe beobachten und hinunterzielen. Der Video-Ersteller bringt sich in Stellung und muss nur noch warten, bis sich wenige Momente später jemand zeigt.

Im Eifer des Gefechts hat sein Gegner wohl nicht gemerkt, dass es sich beim Wartenden lediglich um ein Spray handelte – der richtige Moment für den Fallensteller, sich den Spieler zu schnappen.

Wirklich neu ist die Strategie übrigens nicht. Bereits vor über einem Jahr machten Clips im Reddit die Runde, die Spieler zeigten, welche im Gulag die gleiche Taktik nutzen, um ihren Gegner aufs Glatteis zu führen. Erstaunlich also, dass der Trick auch heute noch zu funktionieren scheint.

CoD Warzone: Sprays können Zeit verschaffen

Je mehr Spieler diesen Trick anwenden, desto weniger wirksam wird er vielleicht im Laufe der Zeit. Zusätzlich ist er mit Wartezeit verbunden, doch den Fans scheint fast jeder Vorteil die Mühe wert zu sein. Schließlich kann der Spray-Trick seinem Nutzer einen signifikanten Vorteil, um aus einem Gefecht als Sieger herauszugehen.

„Call of Duty: Warzone“-Spieler werden Sprays vermutlich auch in der Zukunft als Waffe einsetzen und immer wieder innovative Wege finden, um sie zu ihrem Vorteil zu benutzen. Mit fast jeder Saison kommen sogar noch welche dazu – und damit auch mehr Möglichkeiten.

Welche Tricks verwendet ihr denn so im Spiel und auf welche seid ihr selbst vielleicht sogar schon reingefallen?