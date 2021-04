Neues PS5-Game: Spieler zerreißen den Trailer in der Luft

Spieler machen sich über den Trailer eines neuen PS5-Exklusivspiels lustig. (Bildquelle: Getty Images/Prostock-Studio.)

Der Survival-Shooter Abandoned soll noch dieses Jahr seinen Weg auf die PlayStation 5 finden. Im Trailer entdecken die Spieler jetzt einige Punkte, die ihnen so gar nicht gefallen.

Neues Exklusivspiel für die PS5: Abandoned

Seit kurzem kennen wir einen neuen Survival-Horror, der schon dieses Jahr exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen soll. Er trägt den Namen Abandoned und dreht sich um den unter Amnesie leidenden Charakter Jason Longfield. Ein erster Trailer lässt in das bildgewaltige Abenteuer blicken und macht die Spieler neugierig:

Abandoned: Ankündigungstrailer für die PS5

Kommendes PS5-Spiel: Trailer wird auf YouTube kritisiert

Auch wenn viele Spieler Interesse für das Game entwickeln und besonders die Grafik loben, stößt den Zuschauern auf YouTube einiges Sauer auf.

Großer Kritikpunkt ist die Voiceover-Stimme, die so gar nicht dem Niveau eines PS5-Spieletrailers entspricht. Laut der Spieler macht das Voiceover die ganze Atmosphäre kaputt.

Doch nicht nur das unprofessionelle Voiceover missfällt den Spielern, auch die besonders schlechte Framerate führt zu derben Witzen.

Zu guter Letzt gibt es noch inhaltliche Ungereimtheiten, die aufs Korn genommen werden: Im Voiceover heißt es „Kein Essen, kein Wasser, du hast nichts um zu überleben [...]. Du bist machtlose Beute.“

Am Ende läuft der Protagonist mit einer Waffe durch den Wald und wirkt somit nicht mehr so hilflos, wie noch zuvor beschrieben.

Nichtsdestotrotz ist der Trailer mit knapp 17.000 Daumen nach oben nicht unbedingt schlecht bewertet. Der Trailer beeindruckt auf jeden Fall durch einen großen Batzen Realismus und eine angekündigte detaillierte Open-World-Erfahrung.

Die anhaltende Spieleflaute für die PS5 lässt diesen Exklusivtitel zumindest mit Spannung erwarten, ob die Patzer des Trailers am Ende vergessen sind, wird die Zukunft zeigen.