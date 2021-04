Nintendo Switch: Neues Gratis-Spiel begeistert die Fans

Switch-Online-Abonnenten können sich über ein neues Gratis-Game freuen. (Bild: GIGA / Getty Images – filistimlyanin)

Für Switch-Spieler gibt es mal wieder ein frisches Gratis-Spiel – ab sofort könnt ihr ein neues Battle-Royale-Spiel herunterladen. Doch um euch das Spiel zu sichern, müsst ihr eine bestimmte Voraussetzung erfüllen.

Nintendo Switch Online: Neues Gratis-Spiel ist ein Battle Royale

Ein neues Gratis-Spiel landet heute auf der Nintendo Switch und lädt euch zu lustigen Online-Kämpfen ein. Mit Pac-Man 99 sollt ihr das bekannte Arcade-Spiel auf eine ganz neue Art erleben: als Battle Royale.

In dem witzigen Multiplayer des Klassikers geht es nicht mehr darum einfach ins nächste Level zu kommen, sondern darum euren Mitspierlern so richtig eine reinzuwürgen. Jeder Geist, den ihr verspeist, landet als Handicap im Level eines anderen Spielers. Der letzte von 99 Spielern, der am Ende noch steht, gewinnt.

Schaut euch ihr den Launch-Trailer zum Spiel an um mehr zum Gameplay zu erfahren:

Um das Gratis-Game herunterzuladen und zu spielen, benötigt ihr eine „Nintendo Switch Online“-Mitgliedschaft. Im Gegensatz zu vergleichbaren Online-Diensten, fällt dieser jedoch relativ günstig aus. Für ein Jahr zahlt ihr knapp 20 Euro.

Kostenpflichtig dazu soll es dazu außerdem die Möglichkeit geben, dem Spiel verschiedene Looks, angelehnt an andere Arcade-Klassiker, zu verpassen.

Vorschläge für Nintendo: Switch-Spieler wünschen sich noch mehr

Im Subreddit zur Nintendo Switch äußern sich Spieler schon jetzt begeistert über Pac-Man 99. Unter einem Post zur Ankündigung freuen sich Fans über das langsam wachsende Angebot an Spielen wie Tetris 99 und jetzt eben auch Pac-Man 99. Wenn es nach den Kommentaren ginge, sollte Nintendo auch ein Galaga 99, Wario's Woods 99 und ein Kirby's Air Ride City Trial 99 geben.

Aber auch der Verlust von Super Mario 35 wird in der Kommentarspalte humorvoll betrauert. Marios Battle Royale lief immerhin nur wenige Monate, bevor es mit einer Handvoll anderer Spiele aus dem Nintendo eShop genommen wurde.

Außerdem exklusiv für Mitglieder von Nintendos Online-Service: Eine Menge alter NES-Klassiker. Welche sich unter diesen befinden, erfahrt ihr in der folgenden Bilderstrecke:

Pac-Man 99 gibt dem bekannten Arcade-Liebling einen neuen Twist. Online müsst ihr euch nämlich in Echtzeit gegen andere Spieler behaupten. Was haltet ihr von dem Trend, dass Nintendo immer mehr Retro-Games in Battle Royales umwandelt? Seid ihr Fans der Gratis-Spiele oder könnt ihr darauf verzichten? Schreibt es uns gern in die Kommentare auf Facebook!