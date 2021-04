Wir haben mit Arya Stark gezockt – ihr habt auch die Chance

Wir haben mit der GoT-Schauspielerin Maisie Williams gezockt. Bildquelle: Getty Images / Aleksandra Malysheva

Arya Stark ist das Mädchen der tausend Gesichter – und eines davon spielt anscheinend gerne Nintendo Switch. Schauspielerin Maisie Williams hat uns nun zumindest eine Insel-Tour in Animal Crossing gegeben. Warum, und wie ihr sie auch virtuell treffen könnt, erfahrt ihr hier.

Schauspielerin Maisie Williams gibt jetzt Insel-Touren

Maisie Williams ist den meisten von euch wahrscheinlich bekannt als Arya Stark aus der Erfolgsserie Game of Thrones. Was ihr aber bestimmt nocht nicht über sie wusstet: Die Schauspielerin zockt auch für ihr Leben gerne. Besonders Animal Crossing: New Horizons hat es der Britin angetan.

Im Zuge einer H&M-Kampagne für nachhaltige Mode hat sich die Schauspielerin deswegen nun etwas Cooles einfallen lassen: Spieler dürfen sie auf der H&M Looop-Insel in Animal Crossing besuchen. Bei unserem kleinen Ausflug hatten wir vorab bereits die Möglichkeit alte Kleidung mitzubringen, um sie gegen Maisies Shirt-Design einzutauschen.

Im Anschluss hat uns die Schauspielerin eine kleine Tour durch das H&M-Haus gegeben, sogar ein Laufsteg für Modeschaus ist vorhanden. Auch auf Fragen hat die Schauspielerin geantwortet. So haben wir zum Beispiel in Erfahrung bringen können, dass ihr Lieblings-Bewohner der Apfel-Hamster Jessi ist.

Maisie zeigt uns die Looop-Maschine zum Recyceln.

Das Konzept des „In-Game“-Recyclings ist angelehnt an die Looop-Maschine von H&M, die alte Kleidung zu neuen Designs verarbeitet. Um die Modewelt nachhaltiger zu gestalten, hat sich das Unternehmen vorgenommen, bis zum Jahr 2030 nur recycelte oder anders nachhaltig produzierte Kleidung zu verkaufen.

So bekommt ihr die Chance Arya Stark zu treffen

Ihr wollt die aufwendig gestaltete „Animal Crossing“-Insel mit euren eigenen Augen sehen und die GoT-Schauspielerin selbst treffen? Bis zum 20. April habt ihr die Chance die Schauspielerin in virtueller Form kennenzulernen.

Um einen Dodo-Code zu bekommen, schreibt ihr einfach dem Twitter-Account Looop eine Privatnachricht. Mit etwas Glück könnt ihr euch dann schon bald mit euren alten Klamotten im Gepäck auf den Weg machen.

Mehr Informationen zur Aktion bekommt ihr hier.

Auf euch wartet eine Insel, die euch mehr zum Thema Nachhaltigkeit beibringen soll und zudem noch extrem durchdacht gestaltet ist.