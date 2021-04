Die PS5 wird noch besser: Update begeistert die Spieler

Die PS5 erstrahlt in neuem Glanz. Zumindestens was die Funktionen der Konsole angeht.

Mit dem frischen Update für die PlayStation 5 wandern neue Funktionen auf die Konsole. Es gibt Vorteile für den oft kritisierten Speicher und das Spielen mit euren Freunden wird noch besser.

Externer Speicher für PS5-Spiele

Das erste Systemsoftware-Update für die PS5 ist da und bringt einige Funktionen und Verbesserungen mit sich.

Ein seit Release gewünschtes Feature ist jetzt endlich verfügbar: Ihr könnt eure PS5-Spiele bequem auf einen externen USB-Speicher übertragen und so Platz auf eurer internen SSD schaffen.

Ein erneutes Installieren von PS5-Spielen, die sich auf einem externen Speicher befinden, geht damit schneller, als sie herunterzuladen. Das Abspielen ist nach wie vor nicht über ein USB-Speichermedium möglich. Dafür muss weiterhin die interne SSD hinhalten.

Ihr könnt euere PS5-Spiele auch leider nicht auf ein externes USB-Laufwerk herunterladen, das muss immer noch auf der Konsole geschehen.

PS5: Spielen mit Freunden wird noch besser!

Endlich könnt ihr Share Play auch generationsübergreifend benutzen. Teilt euren Spielebildschirm mit euren Freunden auf der PS4, oder lasst sie sogar PS5-Spiele ausprobieren. Auch die virtuelle Weitergabe des Controllers für Koop-Spaß ist jetzt möglich.

Ihr könnt ab sofort den Beitritt zu einer Spielesitzung bei Freunden mit PS4 und PS5 beantragen. Euch wird eine Auswahl angezeigt und ihr könnt mit einem Shortcut bequem Spieleeinladungen versenden.

Passt euer PS5-Erlebnis individuell an

Das Game-Base-Menü hat einige Verbesserungen verpasst bekommen, sodass ihr nun schnellen Zugriff auf wichtige Inhalte und Funktionen habt. Ihr könnt einfach zwischen Freunden und Partys wechseln, um somit bequem zu chatten, oder zu sehen, was eure Freunde so treiben.

Im Spielchat gibt es auch langersehnte Verbesserungen: Deaktiviert fix den Chat, um euer Mikrofon und die Sprachwiedergabe anderer Spieler zu muten. Ihr könnt ab sofort auch die Sprachlautstärke aller Chat-Teilnehmer individuell einstellen.

Ein großer Kritikpunkt vieler Spieler hat nun auch endlich ein Ende – personalisiert eure Spielebibliothek nach euren Wünschen, indem ihr speziell nach Spielen sucht, oder sie für eine bessere Übersicht verbergt.

Auch die Trophäen haben eine Überholung bekommen. So ist es jetzt möglich, die Trophäen-Stufe individuell einzustellen. Ihr möchtet, dass nur noch bei hochwertigen Trophäen wie Gold und Platin eine Video- oder Fotoaufnahme erstellt wird? Kein Problem!

Zudem gibt es einen nagelneuen Statistik-Bildschirm, in dem ihr eure Trophäen-Erfolge auf einen übersichtlichen Blick betrachten könnt.

Neben diesen weitreichenden Verbesserungen gibt es noch weitere Details, die euch mit dem Software-Update für die PS5 erwarten. Werft dafür am besten einen genauen Blick in den Blogeintrag von PlayStation.

Was sagt ihr zum ersten großen Update für die PS5? Welche Funktion wird euch das Leben erleichtern? Und was wünscht ihr euch noch für die Zukunft? Lasst es uns in den Kommentaren auf Facebook wissen.